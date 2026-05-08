Foggia – ASL Foggia ha attivato l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT), operativa dal 6 maggio 2026, destinata alla presa in carico da remoto dei pazienti cronici e allo sviluppo di un modello di assistenza digitale uniforme su tutto il territorio.

Il nuovo sistema è integrato con la Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT) e con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), garantendo continuità assistenziale tra ospedale e territorio, personalizzazione delle cure e gestione sicura dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il progetto rientra tra gli interventi del PNRR – Missione 6, Componente 1, sub investimento 1.2.3 “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici”, con un finanziamento complessivo nazionale di 340 milioni di euro. La Regione Puglia ha inoltre sottoscritto un accordo quadro per l’attivazione del servizio.

Esperienza e innovazione tecnologica

L’attivazione dell’infrastruttura si basa sull’esperienza maturata da ASL Foggia nel settore della telemedicina, sviluppata nel corso di dieci anni attraverso una piattaforma aziendale realizzata da un team multiprofessionale composto da ingegneri informatici, programmatori, medici e infermieri. Per il monitoraggio dei pazienti cronici sono stati assegnati alla ASL 1,2 milioni di euro per l’acquisto delle postazioni di lavoro.

Gestione dei pazienti e Centrali Operative Territoriali

La gestione da remoto riguarda pazienti affetti da patologie croniche come diabete, ipertensione e cardiopatie ed è coordinata attraverso le Centrali Operative Territoriali (COT) presenti nei Distretti Socio Sanitari.

Il servizio è già attivo nei territori di San Marco in Lamis (DSS 52) e Manfredonia (DSS 54) e sarà progressivamente esteso alle altre COT di Foggia, Cerignola, Lucera, Troia e San Severo.

L’accesso ai servizi avviene su segnalazione del medico di medicina generale, dello specialista o della struttura ospedaliera in fase di dimissione.

Monitoraggio digitale dei pazienti

Il controllo dei parametri vitali avviene tramite l’app certificata RemoteCare, disponibile su App Store e Google Play e collegata a dispositivi indossabili. L’accesso è possibile tramite SPID, CIE o OTP del Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’app consente il monitoraggio continuo di temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione dell’ossigeno, con dati trasmessi in tempo reale al portale sanitario per il controllo clinico e l’intervento tempestivo degli operatori.

Benefici per cittadini e caregiver

L’infrastruttura di telemedicina garantisce maggiore continuità assistenziale, riduzione degli spostamenti, accesso più semplice ai servizi e una gestione più personalizzata delle terapie, migliorando la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La sfida della sanità digitale

“La sanità digitale è una sfida che ASL Foggia raccoglie per rispondere in maniera più efficace al diritto alla salute”, dichiara Tommaso Petrosillo, dirigente della Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni di ASL Foggia. “Con l’avvio dell’Infrastruttura Regionale di Telemedicina il sistema sanitario pugliese compie un ulteriore passo in avanti semplificando l’accesso alle cure e garantendo a tutti i cittadini, anche nelle aree più periferiche, servizi sanitari di qualità”.