Bari – Nemmeno la pioggia battente che ha colpito il capoluogo pugliese sin dalle prime ore della mattina ha fermato la tradizionale processione a mare di San Nicola, uno dei momenti più attesi delle celebrazioni dedicate al patrono della città.

Dopo il corteo storico della sera del 7 maggio, la giornata si è aperta alle 5 del mattino con la prima messa in Basilica, presieduta dal rettore della Basilica, frate Giovanni Distante. Subito dopo la statua del Santo è stata portata in processione per le vie cittadine fino al molo San Nicola, dove alle 10 l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, ha celebrato la funzione religiosa e impartito la benedizione del mare.

Nonostante il maltempo, la cerimonia ha proseguito il suo corso con il momento simbolico dell’imbarco della statua sul peschereccio “Giovanni Paolo II”, che ha preso il largo per la tradizionale traversata. A bordo erano presenti anche il sindaco Vito Leccese, l’arcivescovo Satriano e frate Giovanni Distante.

Un rito che ancora una volta ha confermato la forza della devozione popolare, capace di resistere anche alle condizioni meteo più avverse, trasformando la festa in un momento di partecipazione collettiva e identità cittadina.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.