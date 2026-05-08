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RIONE CROCE Campo sportivo al rione Croce, il Comune acquisisce l’area al patrimonio pubblico

Nel decreto viene stabilita un’indennità complessiva pari a 125.997,20 euro. La somma è stata determinata sulla base di una perizia

Campo sportivo al rione Croce, il Comune acquisisce l’area al patrimonio pubblico

Rione Croce - Fonte: Facebook

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente dell’area utilizzata per la realizzazione del campo di calcio del rione Croce.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile Lucio Barbaro, riguarda un terreno situato in via Salapia e censito al foglio 143, particella 7152.

L’acquisizione avviene ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni.

Nel decreto viene stabilita un’indennità complessiva pari a 125.997,20 euro. La somma, secondo quanto riportato nell’atto, è stata determinata sulla base di una perizia allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria del maggio 2021.

Parte delle somme sarebbe già stata liquidata ai ricorrenti e depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato per i soggetti non aderenti, attraverso determinazioni dirigenziali adottate nel 2024 e nel 2025.

Il decreto prevede inoltre la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale dell’atto, oltre alla pubblicazione sull’Albo Pretorio online e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L’atto sarà trasmesso anche alla Corte dei Conti entro trenta giorni.

1 commenti su "Campo sportivo al rione Croce, il Comune acquisisce l’area al patrimonio pubblico"

  1. Quanti ricordi su quel campo…
    Le prime partite, poi i tornei da portiere con la squadra Sipontum, dove si riunivano tantissime persone a vedere.
    Aspettavamo il custode Costantino che ci apriva la porta per accedere al campo, prima però aver presentato il permesso.

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