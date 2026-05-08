Campo sportivo al rione Croce, il Comune acquisisce l’area al patrimonio pubblico

Il Comune di Manfredonia ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente dell’area utilizzata per la realizzazione del campo di calcio del rione Croce.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile Lucio Barbaro, riguarda un terreno situato in via Salapia e censito al foglio 143, particella 7152.

L’acquisizione avviene ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni.

Nel decreto viene stabilita un’indennità complessiva pari a 125.997,20 euro. La somma, secondo quanto riportato nell’atto, è stata determinata sulla base di una perizia allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria del maggio 2021.

Parte delle somme sarebbe già stata liquidata ai ricorrenti e depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato per i soggetti non aderenti, attraverso determinazioni dirigenziali adottate nel 2024 e nel 2025.

Il decreto prevede inoltre la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale dell’atto, oltre alla pubblicazione sull’Albo Pretorio online e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L’atto sarà trasmesso anche alla Corte dei Conti entro trenta giorni.