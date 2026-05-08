C’è un divario profondo tra i grandi annunci della politica e la realtà quotidiana vissuta nelle case popolari di Manfredonia. L’ultima notizia arriva dal consigliere regionale Napoleone Cera: oltre 21 milioni di euro dei fondi PNRR sono stati destinati alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli alloggi gestiti da Arca Capitanata.

Un investimento importante che coinvolgerà diversi comuni della provincia — Foggia, San Severo, Trinitapoli, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e Cagnano Varano — ma dal quale Manfredonia risulta completamente esclusa.

Un’assenza che pesa e che alimenta interrogativi e malcontento tra i residenti degli alloggi popolari.

“Vediamo partire lavori ovunque, ma qui da noi non cambia mai nulla”, racconta un residente. “Sembra quasi che Manfredonia venga dimenticata ogni volta che ci sono fondi importanti da assegnare”.

Eppure, le criticità non mancano. Anzi. Da anni molti assegnatari denunciano condizioni abitative difficili, tra appartamenti deteriorati, manutenzioni mai completate e interventi attesi da tempo.

“Ci sono famiglie che ricevono le chiavi di case senza porte interne o con infissi completamente rovinati”, riferisce un altro abitante del quartiere. “Prima ancora di entrare dobbiamo spendere soldi per rendere vivibile un appartamento”.

Il disagio è aggravato dalle difficoltà economiche di molte famiglie, costrette spesso a scegliere tra le spese quotidiane e i lavori necessari per sistemare gli alloggi. “Chi ha qualche risparmio prova a fare da sé, chi non può resta ad aspettare”, afferma una residente. “Ma intanto il degrado aumenta e le risposte non arrivano”.

Nei mesi scorsi si erano svolti incontri tra tecnici di Arca Capitanata, amministratori e residenti. Occasioni durante le quali erano state annunciate possibili migliorie strutturali e interventi di riqualificazione. Ai cittadini erano stati anche distribuiti questionari per raccogliere idee e proposte sul futuro dei quartieri popolari.

“In quel momento avevamo creduto davvero che qualcosa potesse cambiare”, racconta un assegnatario. “Ci avevano chiesto perfino come immaginavamo il nostro quartiere tra qualche anno. Oggi, però, quelle promesse sembrano finite nel nulla”.

Alla delusione si aggiunge poi il tema degli aumenti dei canoni di locazione. “La manutenzione non si vede, ma gli aumenti arrivano sempre puntuali”, denuncia un residente. “Molte richieste restano senza risposta e ci sono lavori mai iniziati o lasciati a metà”.

Da qui nasce anche una riflessione politica. Perché Manfredonia continua a restare fuori dagli investimenti strutturali più importanti? E soprattutto: esiste ancora una rappresentanza politica capace di difendere realmente le esigenze di queste famiglie?

“Non chiediamo favori”, conclude una residente. “Chiediamo solo di vivere in case dignitose come tutti gli altri cittadini”.