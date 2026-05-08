Cerignola – Prende forma su Terra Aut, bene confiscato alla mafia in contrada Scarafone e gestito dalla cooperativa sociale Altereco, un nuovo laboratorio alimentare dedicato alla produzione di marmellate, inserito in un più ampio progetto di agricoltura sociale e inclusione lavorativa.

L’iniziativa è sostenuta dall’8×1000 della Tavola Valdese e con il contributo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il coinvolgimento dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Ulepe) di Foggia e della cooperativa sociale L’Abbraccio.

“La finalità è quella di costruire insieme il team di lavoro che ci permetterà di inserire persone in condizione di disabilità e persone provenienti dall’area penale nel processo produttivo delle nostre marmellate – spiega Vincenzo Pugliese, presidente di Altereco – . L’obiettivo è davvero sfidante, ma siamo convinti che potremo costruire un importante percorso sul fronte lavoro e disabilità”.

Il progetto si sviluppa all’interno di un bene sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività grazie alla legge 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Su questi terreni la cooperativa realizza attività di agricoltura sociale e produzione alimentare, tra cui patè di cime di rapa, pomodori secchi sott’olio, passata di pomodoro bio e altre conserve, affiancando alla produzione percorsi di inserimento lavorativo per persone in condizione di fragilità.

“Terra Aut si fa ancora una volta luogo di accoglienza e sperimentazione finalizzata alla crescita di tutto il territorio, così come ci chiede la legge 109/96 sul riuso sociale dei beni confiscati – prosegue Pugliese – . Il progetto è molto complesso in quanto con i fondi a disposizione riusciremo a coprire una parte della realizzazione della struttura, poi ci attrezzeremo per chiudere i lavori. Ma guardiamo avanti con fiducia, tenendo ben chiaro l’obiettivo: produrre le nostre confetture a metri zero”.

La cooperativa Altereco continua così a valorizzare Terra Aut come spazio di legalità, economia sostenibile e inclusione sociale, trasformando un luogo simbolo del potere criminale in un’esperienza concreta di lavoro e riscatto.