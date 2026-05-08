Con Emy nasce il nuovo spazio dedicato al Fai da Te al Megastore China Town di Manfredonia

Immagina una casa che parli davvero di te. Ambienti moderni, funzionali, accoglienti, capaci di sorprendere ogni giorno chi li vive. Oggi trasformare questo sogno in realtà è possibile grazie a Emy, il nuovo grande punto di riferimento del FAI DA TE all’interno del Megastore China Town di Manfredonia.

Un’area completamente dedicata alla creatività, alla progettazione e alla personalizzazione degli spazi domestici, pensata per chi desidera costruire una casa elegante, pratica e su misura per la propria famiglia.

Qui ogni dettaglio prende forma: dai materiali agli accessori, dalle soluzioni innovative per l’arredo agli strumenti indispensabili per realizzare progetti moderni e funzionali. Un vero paradiso per gli amanti del fai da te, ma anche per professionisti del settore come architetti, ingegneri e designer, che possono trovare ispirazione e prodotti ideali per dare vita alle proprie idee.

La nuova area Emy nasce con un obiettivo preciso: offrire qualità, varietà e convenienza in un unico grande spazio, dove creatività e praticità si incontrano. Che si tratti di rinnovare un ambiente, creare nuove soluzioni per la casa o progettare spazi completamente personalizzati, ogni cliente può trovare ciò di cui ha bisogno per trasformare la propria abitazione in un luogo unico e speciale.

Non accontentarti di una casa qualunque. Scegli di creare un ambiente che emozioni, che racconti il tuo stile e che renda ogni momento vissuto in famiglia ancora più bello.

La casa dei tuoi sogni ti aspetta.

E il momento giusto per iniziare è adesso.

Emy – Area Fai da Te

Megastore China Town

📍 Via Bartolomeo D’Onofrio, Manfredonia (FG) – 71043

📞 377 880 5635