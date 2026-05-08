In Italia, la tutela degli articoli di giornale è disciplinata dalla Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, che riconosce all’autore e alla testata il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere i contenuti pubblicati.

La violazione scatta quando un articolo viene copiato, pubblicato o redistribuito senza autorizzazione, soprattutto nei casi in cui il testo venga riprodotto integralmente, siano riportate ampie porzioni dell’articolo originale, venga eliminata la firma dell’autore o il riferimento alla testata, oppure il contenuto venga utilizzato per generare traffico, pubblicità o profitto. La normativa tutela non soltanto il testo integrale, ma anche la struttura, l’organizzazione e l’originalità dell’elaborato giornalistico.

L’articolo 13 della Legge 633/1941 attribuisce all’autore il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera. L’articolo 65 disciplina invece l’utilizzo degli articoli di attualità, mentre l’articolo 70 consente citazioni, riassunti o brevi estratti esclusivamente per finalità di critica, discussione o informazione, a condizione che vengano indicati chiaramente fonte, autore e testata di provenienza. La legge permette quindi il diritto di citazione, ma vieta il cosiddetto “copia-incolla” sistematico dei contenuti editoriali.

Negli ultimi anni il fenomeno ha assunto nuove dimensioni con l’utilizzo di software automatici, newsletter aggregate e strumenti di intelligenza artificiale capaci di rielaborare testi giornalistici. Anche la semplice riscrittura di un articolo può configurare violazione se il contenuto resta sostanzialmente riconoscibile rispetto all’originale. La giurisprudenza italiana considera infatti illecito non solo il plagio integrale, ma anche la riproduzione sostanziale dell’opera.

Le testate giornalistiche e gli autori possono agire legalmente chiedendo la rimozione immediata del contenuto, il risarcimento dei danni economici e d’immagine, provvedimenti d’urgenza e, nei casi più gravi, anche responsabilità penali. Tra le pronunce più richiamate figura la Cassazione Civile n. 7708 del 2019, che ha ribadito la tutela contro la riproduzione sostanziale dei contenuti editoriali.

I principali riferimenti normativi restano la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, gli articoli 13, 65 e 70 della stessa legge, l’articolo 2575 del Codice Civile e la Direttiva europea 2019/790 sul copyright digitale, recepita in Italia nel 2021.

In un contesto dominato dalla circolazione rapida delle notizie, la tutela del lavoro giornalistico continua a rappresentare uno strumento fondamentale per garantire qualità dell’informazione, pluralismo e rispetto della proprietà intellettuale.