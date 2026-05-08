Edizione n° 6060

BALLON D'ESSAI

SLOT LIVE // RNG, Slot Live e Blockchain: l’evoluzione tecnologica delle slot online
8 Maggio 2026 - ore  18:30

CALEMBOUR

SANSEVERESI RAPINA // Incastrati da una sosta in rosticceria: catturati i due sanseveresi dopo la rapina da 325mila euro a Ravenna
8 Maggio 2026 - ore  09:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Copyright editoriale: quando il “copia e incolla” diventa illecito con possibilità di risarcimento del danno

CONSEGUENZE LEGALI Copyright editoriale: quando il “copia e incolla” diventa illecito con possibilità di risarcimento del danno

Ripubblicare articoli senza autorizzazione: le conseguenze legali

GIORNALISMO

Ph. Pixabay

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Attualità // Manfredonia //
La riproduzione illegale di articoli giornalistici rappresenta una delle violazioni più frequenti nell’ecosistema digitale dell’informazione. Con la diffusione di siti web, blog, social network e piattaforme automatizzate di aggregazione contenuti, il confine tra diritto di cronaca e violazione del copyright è diventato sempre più delicato.

In Italia, la tutela degli articoli di giornale è disciplinata dalla Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, che riconosce all’autore e alla testata il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere i contenuti pubblicati.

La violazione scatta quando un articolo viene copiato, pubblicato o redistribuito senza autorizzazione, soprattutto nei casi in cui il testo venga riprodotto integralmente, siano riportate ampie porzioni dell’articolo originale, venga eliminata la firma dell’autore o il riferimento alla testata, oppure il contenuto venga utilizzato per generare traffico, pubblicità o profitto. La normativa tutela non soltanto il testo integrale, ma anche la struttura, l’organizzazione e l’originalità dell’elaborato giornalistico.

L’articolo 13 della Legge 633/1941 attribuisce all’autore il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera. L’articolo 65 disciplina invece l’utilizzo degli articoli di attualità, mentre l’articolo 70 consente citazioni, riassunti o brevi estratti esclusivamente per finalità di critica, discussione o informazione, a condizione che vengano indicati chiaramente fonte, autore e testata di provenienza. La legge permette quindi il diritto di citazione, ma vieta il cosiddetto “copia-incolla” sistematico dei contenuti editoriali.

Negli ultimi anni il fenomeno ha assunto nuove dimensioni con l’utilizzo di software automatici, newsletter aggregate e strumenti di intelligenza artificiale capaci di rielaborare testi giornalistici. Anche la semplice riscrittura di un articolo può configurare violazione se il contenuto resta sostanzialmente riconoscibile rispetto all’originale. La giurisprudenza italiana considera infatti illecito non solo il plagio integrale, ma anche la riproduzione sostanziale dell’opera.

Le testate giornalistiche e gli autori possono agire legalmente chiedendo la rimozione immediata del contenuto, il risarcimento dei danni economici e d’immagine, provvedimenti d’urgenza e, nei casi più gravi, anche responsabilità penali. Tra le pronunce più richiamate figura la Cassazione Civile n. 7708 del 2019, che ha ribadito la tutela contro la riproduzione sostanziale dei contenuti editoriali.

I principali riferimenti normativi restano la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, gli articoli 13, 65 e 70 della stessa legge, l’articolo 2575 del Codice Civile e la Direttiva europea 2019/790 sul copyright digitale, recepita in Italia nel 2021.

In un contesto dominato dalla circolazione rapida delle notizie, la tutela del lavoro giornalistico continua a rappresentare uno strumento fondamentale per garantire qualità dell’informazione, pluralismo e rispetto della proprietà intellettuale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO