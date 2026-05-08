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Home // Manfredonia // De Luca a Riccardi: “Il potere logora chi non ce l’ha”. “Non ho bisogno di badanti e Innocenza Starace è una donna che fa politica”

"NON ABBIAMO PADRINI OCCULTI" De Luca a Riccardi: “Il potere logora chi non ce l’ha”. “Non ho bisogno di badanti e Innocenza Starace è una donna che fa politica”

“Europa Verde continua a lavorare con spirito critico e costruttivo per il bene comune — scrive De Luca — senza cadere nella palude degli attacchi personali”.

“Nessun pericolo immediato, ma la scuola è arrivata al limite”: Alfredo De Luca sul Galilei-Moro

ALFREDO DE LUCA ph StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA — “Il potere logora chi non ce l’ha”. Parte dalla celebre frase di Giulio Andreotti la dura replica di Alfredo De Luca, coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, alle recenti dichiarazioni pubbliche dell’ex sindaco Angelo Riccardi.

Nel documento diffuso alla stampa, De Luca accusa alcuni esponenti politici cittadini di “spargere veleni” e di alimentare un clima fatto di insulti personali invece di contribuire al confronto politico nell’interesse della città.

“Europa Verde continua a lavorare con spirito critico e costruttivo per il bene comune — scrive De Luca — senza cadere nella palude degli attacchi personali”.

Il coportavoce chiarisce poi l’organizzazione interna del movimento ecologista, rispondendo direttamente a Riccardi: “Europa Verde non ha segretari, ma due coportavoce per ogni livello politico: comunale, provinciale, regionale e nazionale. È il modello della diarchia, unico tra i partiti italiani”.

Per quanto riguarda la realtà locale, De Luca ricorda che il ruolo di coportavoce è condiviso con Innocenza Starace, affiancati da un esecutivo politico che contribuisce alle decisioni amministrative e programmatiche del partito.

“A differenza di altri — prosegue la nota — non abbiamo padrini occulti né scheletri negli armadi. Viviamo del nostro lavoro e interpretiamo la politica come servizio”.

Particolarmente duro il passaggio finale rivolto all’ex sindaco: “Non ho bisogno di badanti e Innocenza Starace è una donna che fa politica, non certamente la badante di un consigliere comunale”.

De Luca conclude ribadendo l’identità del movimento: “Europa Verde è un partito eco-femminista e pacifista. Attacchi di questo tipo non fanno altro che rafforzare il nostro impegno politico sul territorio”.

3 commenti su "De Luca a Riccardi: “Il potere logora chi non ce l’ha”. “Non ho bisogno di badanti e Innocenza Starace è una donna che fa politica”"

  3. Reccard…. Lasciatelo perdere. Codd nn tòne che fè. “Ho pers i vùve, jove truann i vacch, o truète i corn”

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