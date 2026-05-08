Dal 14 al 30 maggio la Sala Diomede del Museo Civico di Foggia ospita “IL VUOTO/the void”, il nuovo progetto artistico di Jack Poliseno, dedicato a una riflessione profonda sul rapporto tra apparenza e sostanza nella società contemporanea.

L’opera nasce come indagine personale e collettiva su una contemporaneità caratterizzata da velocità, consumo immediato e progressiva perdita di consapevolezza. L’artista evidenzia come la cultura del “tutto e subito” stia riducendo lo spazio dedicato all’esperienza e alla costruzione della conoscenza, generando un progressivo svuotamento emotivo e culturale.

“La società si muove a una velocità sempre più incalzante, lasciando dietro di sé un vuoto profondo: un vuoto di conoscenza, di consapevolezza, di tempo dedicato all’esperienza. Tutto è concentrato sul ‘subito’, sul consumo rapido e superficiale, accantonando quella che un tempo era una necessaria ‘gavetta informativa’, fatta di attesa, ricerca e assimilazione. Il paradigma del ‘tutto e subito’ non concede spazio all’emozione, alla scoperta, alla sedimentazione dei concetti. Cultura, arte, relazioni sociali vengono vissute in modo frammentario, privati della possibilità di essere realmente compresi e interiorizzati”.

Il progetto, che attraversa linguaggi come musica e cinema, utilizza una poetica minimalista portata all’estremo: ogni opera è composta da una cornice nera 40×40 cm che racchiude un’assenza, simbolo di una società che privilegia l’immagine rispetto alla sostanza.

“È proprio in questo spazio vuoto che allo spettatore è richiesto un atto attivo: soffermarsi, osservare, immaginare, dare forma al tema suggerito e cogliere il messaggio silenzioso che l’artista affida allo sguardo di chi guarda”.

I colori scelti rafforzano il significato dell’opera: il nero come vuoto assoluto, il rosso come ferita e memoria emotiva, il bianco come neutralità e adattabilità allo spazio espositivo.

L’inaugurazione è prevista per il 14 maggio alle ore 18 nella Sala Mazza del Museo Civico. I saluti istituzionali saranno affidati alla sindaca Maria Aida Episcopo, all’assessora alla Cultura Alice Amatore e alla presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone. Modererà l’incontro Carmela Di Miucci, presidente dell’associazione culturale Civic Lab, organizzatrice della mostra insieme al Comune di Foggia e al Museo Civico.