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BORGESE FOGGIA Foggia, Borgese attacca la maggioranza: “Città ostaggio dello scaricabarile”

"Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno tentando di prendere le distanze dall’operato dell’amministrazione"

Foggia, Borgese attacca la maggioranza: “Città ostaggio dello scaricabarile”

Francesco Borgese, segretario provinciale di Noi Moderati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Foggia – Duro intervento di Francesco Borgese, segretario provinciale di Noi Moderati, che critica la maggioranza che sostiene la sindaca Maria Aida Episcopo, parlando di una situazione politica e amministrativa ormai segnata da tensioni e responsabilità rimpallate.

“Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno tentando di prendere le distanze dall’operato dell’amministrazione comunale nonostante abbiano sostenuto direttamente la candidatura della sindaca. Assistere a questo tentativo è un esercizio di ipocrisia politica senza precedenti – dichiara Borgese in una nota -. Oggi preferiscono emulare Ponzio Pilato e si lavano le mani da un disastro amministrativo di cui sono i primi registi”.

Il segretario provinciale di Noi Moderati attacca anche la gestione complessiva del governo cittadino e il funzionamento della maggioranza nei settori strategici del Comune: “Partecipare al governo cittadino non è un favore concesso ai foggiani, ma un obbligo morale e civile – afferma -. Questo campo largo si sta trasformando in un sistema chiuso che calpesta il pluralismo e ignora il mandato ricevuto dagli elettori”.

Borgese si sofferma poi sulla situazione finanziaria dell’ente, criticando la gestione di TARI e sanzioni stradali: “La gestione della TARI è lo specchio del fallimento: si prevedono entrate per quasi 33 milioni di euro ignorando che oltre 21 milioni di tributi arretrati non sono mai stati incassati. Per compensare l’incapacità di riscuotere le tasse, l’amministrazione ha deciso di usare il pugno di ferro con le sanzioni stradali”.

Secondo l’esponente politico, l’uso di multe e autovelox sarebbe diventato uno strumento per riequilibrare i conti comunali senza effetti concreti sui servizi: “Presentare come traguardi straordinari la chiusura di una buca o lo sfalcio del verde pubblico è paradossale – aggiunge Borgese -. Igiene urbana, giardini curati e strade sicure dovrebbero rappresentare la normalità”.

Infine, Borgese descrive una città in difficoltà e una maggioranza immobile: “Foggia è ferma mentre la maggioranza resta a guardare il declino della città senza avere il coraggio di agire. I foggiani meritano risposte, non scuse”, conclude.

Lo riporta antennasud.com.

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