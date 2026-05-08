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Home // Cronaca // Foggia, omicidio Bruno: disposta l’autopsia. Il manfredoniano Giuseppe Robustella ora accusato di omicidio

GIUSEPPE ROBUSTELLA Foggia, omicidio Bruno: disposta l’autopsia. Il manfredoniano Giuseppe Robustella ora accusato di omicidio

Il conferimento dell’incarico al medico legale è previsto nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, mentre l’esame autoptico sarà eseguito nel corso della giornata.

Sparatoria a Foggia, un morto e tre feriti. Indagini in corso: uomo ferito disarmato dalla polizia. E' di Manfredonia

Sparatoria a Foggia, un morto e tre feriti. Indagini in corso: uomo ferito disarmato dalla polizia. E' di Manfredonia - ph maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Procura di Foggia ha disposto l’autopsia sul corpo di Antonio Stefano Bruno, il 33enne foggiano ucciso a colpi d’arma da fuoco nella sparatoria avvenuta il 29 aprile scorso al Quadrone delle Vigne, nelle campagne vicine a via Cerignola.

Il conferimento dell’incarico al medico legale è previsto nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, mentre l’esame autoptico sarà eseguito nel corso della giornata.

Nel conflitto a fuoco sono rimaste ferite anche altre tre persone: il padre della vittima, Pasquale Bruno di 60 anni, il fratello Saverio di 30 anni e Giuseppe Robustella, 43enne incensurato originario di Manfredonia.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Foggia, Robustella sarebbe stato intercettato dagli agenti mentre si trovava a bordo di una Lancia Musa con una ferita d’arma da fuoco. All’interno del veicolo gli investigatori avrebbero inoltre rinvenuto una pistola calibro 9 pronta all’uso.

Inizialmente arrestato per detenzione e porto illegale dell’arma, la posizione del 43enne si è aggravata: la Procura gli contesta ora anche i reati di omicidio e duplice tentato omicidio.

L’uomo, assistito dall’avvocato Gabriele Esposito, durante l’udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. Restano ancora da chiarire il movente e la dinamica completa dell’agguato.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Foggia.

Fonte: FoggiaToday

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