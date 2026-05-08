Giuseppe Conte a cuore aperto: «Durante il covid Niccolò è rimasto a letto per quasi 2 anni»

Un lungo racconto tra politica, pandemia e vita privata. Nel nuovo episodio del podcast “One More Time” di Luca Casadei, Giuseppe Conte ripercorre gli anni trascorsi a Palazzo Chigi, soffermandosi sulle difficoltà istituzionali vissute durante l’emergenza sanitaria e sulle conseguenze personali di quel periodo.

La puntata, disponibile dall’8 maggio in versione audio sulle principali piattaforme streaming e dal 12 maggio anche in video su Spotify e YouTube, affronta alcuni dei momenti più delicati della recente storia politica italiana.

Parlando della nascita del primo governo con la Lega, l’ex presidente del Consiglio spiega: «Il governo con la Lega non è stato un governo di elezione, di scelta, è stato un governo di necessità». Conte ricostruisce poi le trattative che precedettero la sua nomina a premier: «A un certo punto iniziano a dialogare: “chi sarà il Presidente del Consiglio?” e si crea uno stallo completo… ricevo una telefonata. Mi chiama Di Maio e mi dice: “la situazione è molto complicata, vieni a fare un colloquio con Salvini”».

Nel corso dell’intervista emerge anche il peso che l’esperienza politica ebbe sulla sua famiglia. «Olivia ha un’intuizione: percepisce che la nostra vita cambierà e non è affatto felice di questo», racconta Conte, riferendosi all’inizio della sua avventura a Palazzo Chigi.

L’ex premier torna poi sui mesi drammatici della pandemia: «Quando vedi che iniziano a morire persone e non hai un conforto scientifico, ti prende un senso d’angoscia terribile». E aggiunge: «Ho avuto momenti di commozione durante il Covid, che per fortuna sono riuscito a tenere per me per non mostrarli all’opinione pubblica».

Tra i passaggi più toccanti dell’intervista, il riferimento alla salute del figlio Niccolò: «Nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto a letto per quasi 2 anni… questa è stata un’angoscia terribile». Un’esperienza personale che Conte descrive come profondamente dolorosa e che si è intrecciata con le responsabilità istituzionali di quei mesi.

Non manca anche una riflessione sulle difficoltà economiche vissute da molte famiglie italiane durante la pandemia. «Una mamma mi scrisse che per la prima volta aveva dato la bistecca ai figli… sono storie che ti fanno capire quanto la politica possa incidere nella vita delle persone», conclude l’ex presidente del Consiglio.

Lo riporta leggo.it.