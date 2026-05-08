Edizione n° 6059

BALLON D'ESSAI

VONGOLE MANFREDONIA // Manfredonia, riparte la pesca delle vongole: autorizzati tre motopescherecci fino al 10 giugno
8 Maggio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

SANSEVERESI RAPINA // Incastrati da una sosta in rosticceria: catturati i due sanseveresi dopo la rapina da 325mila euro a Ravenna
8 Maggio 2026 - ore  09:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, bando “Si può fare”: 11 micro-progetti finanziati per 117 giovani. la Marca: “I giovani sono i protagonisti”

GIOVANI MANFREDONIA Manfredonia, bando “Si può fare”: 11 micro-progetti finanziati per 117 giovani. la Marca: “I giovani sono i protagonisti”

Valutazione basata su criteri di coerenza con il bando, impatto sociale, partecipazione giovanile, sostenibilità, innovazione, fattibilità e sicurezza

Manfredonia, bando “Si può fare”: 11 micro-progetti finanziati per 117 giovani. la Marca: "I giovani sono i protagonisti"

Manfredonia, bando “Si può fare”: 11 micro-progetti finanziati per 117 giovani. la Marca: "I giovani sono i protagonisti"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – Alla seconda edizione del bando “Si Può Fare”, promosso dal Comune di Manfredonia, sono state presentate 22 proposte progettuali che hanno coinvolto 164 giovani del territorio.

Dopo una valutazione basata su criteri di coerenza con il bando, impatto sociale, partecipazione giovanile, sostenibilità, innovazione, fattibilità e sicurezza, ieri in Sala Consiliare sono stati illustrati 11 micro-progetti finanziati per un totale di 24.500 euro, che vedranno il coinvolgimento complessivo di 117 giovani.

“È un segno e un segnale visibile e permanente di una visione di politiche giovanili ben precisa: i giovani sono i protagonisti” ha dichiarato il sindaco la Marca, che ha sostenuto con forza l’iniziativa.

Rivolgendosi ai giovani, il sindaco ha aggiunto: “Abbiamo bisogno del vostro entusiasmo per avere fiducia in ciò che ci circonda, della vostra rabbia per trasformarla in impegno, del vostro sguardo per raccontare le bellezze della nostra città. Abbiamo bisogno del vostro coraggio, che ci fa dire non solo ‘Si può fare’, ma ‘Ce la possiamo fare’”.

L’assessora al Welfare Maria Teresa Valente ha evidenziato il crescente coinvolgimento giovanile rispetto all’edizione precedente, sottolineando anche la qualità delle proposte: “Le proposte selezionate provengono da ragazzi e ragazze di gruppi informali, delle parrocchie e delle scuole della nostra città. Si distinguono per la capacità di promuovere cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, inclusione sociale, sicurezza partecipata e valorizzazione culturale, garantendo un equilibrio tra dimensioni educative, sociali e comunitarie”.

I giovani coinvolti saranno accompagnati nella realizzazione dei progetti attraverso monitoraggio, verifiche periodiche e rendicontazione. L’iniziativa è stata sviluppata con il supporto dello staff dei Servizi Sociali, della cooperativa Cantiere Giovani, ideatrice del format, e dell’associazione Inside MF.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO