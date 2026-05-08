Manfredonia – Alla seconda edizione del bando “Si Può Fare”, promosso dal Comune di Manfredonia, sono state presentate 22 proposte progettuali che hanno coinvolto 164 giovani del territorio.

Dopo una valutazione basata su criteri di coerenza con il bando, impatto sociale, partecipazione giovanile, sostenibilità, innovazione, fattibilità e sicurezza, ieri in Sala Consiliare sono stati illustrati 11 micro-progetti finanziati per un totale di 24.500 euro, che vedranno il coinvolgimento complessivo di 117 giovani.

“È un segno e un segnale visibile e permanente di una visione di politiche giovanili ben precisa: i giovani sono i protagonisti” ha dichiarato il sindaco la Marca, che ha sostenuto con forza l’iniziativa.

Rivolgendosi ai giovani, il sindaco ha aggiunto: “Abbiamo bisogno del vostro entusiasmo per avere fiducia in ciò che ci circonda, della vostra rabbia per trasformarla in impegno, del vostro sguardo per raccontare le bellezze della nostra città. Abbiamo bisogno del vostro coraggio, che ci fa dire non solo ‘Si può fare’, ma ‘Ce la possiamo fare’”.

L’assessora al Welfare Maria Teresa Valente ha evidenziato il crescente coinvolgimento giovanile rispetto all’edizione precedente, sottolineando anche la qualità delle proposte: “Le proposte selezionate provengono da ragazzi e ragazze di gruppi informali, delle parrocchie e delle scuole della nostra città. Si distinguono per la capacità di promuovere cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, inclusione sociale, sicurezza partecipata e valorizzazione culturale, garantendo un equilibrio tra dimensioni educative, sociali e comunitarie”.

I giovani coinvolti saranno accompagnati nella realizzazione dei progetti attraverso monitoraggio, verifiche periodiche e rendicontazione. L’iniziativa è stata sviluppata con il supporto dello staff dei Servizi Sociali, della cooperativa Cantiere Giovani, ideatrice del format, e dell’associazione Inside MF.