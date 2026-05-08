MANFREDONIA – Un violento pestaggio avvenuto nella notte del 7 settembre 2025 nei pressi della villa comunale e del Castello di Manfredonia ha portato, nella giornata di ieri, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre giovani del posto, tutti classe 2005.

I tre ragazzi, identificati con le iniziali M.P., G.G. e A.F., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ritenuti gravemente indiziati dell’aggressione ai danni di un uomo di circa trent’anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i Carabinieri di Manfredonia, il branco avrebbe prima insultato la vittima per poi passare rapidamente alla violenza fisica. Il trentenne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni fino a essere scaraventato a terra. Anche quando l’uomo era ormai inerme, gli aggressori avrebbero continuato a colpirlo violentemente, soprattutto al volto e alla testa.

L’aggressione, avvenuta intorno alle 2 di notte nella zona compresa tra la villa comunale e il Castello svevo-angioino, avrebbe provocato conseguenze gravissime. La vittima ha riportato la frattura completa della mandibola, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico, oltre a numerose tumefazioni al volto e in varie parti del corpo.

Dalle indagini emergerebbe inoltre un ulteriore elemento inquietante: dopo il pestaggio, i tre avrebbero minacciato di morte il giovane aggredito per impedirgli di denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine.