MANFREDONIA – Un violento pestaggio avvenuto nella notte del 7 settembre 2025 nei pressi della villa comunale e del Castello di Manfredonia ha portato, nella giornata di ieri, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre giovani del posto, tutti classe 2005.
I tre ragazzi, identificati con le iniziali M.P., G.G. e A.F., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ritenuti gravemente indiziati dell’aggressione ai danni di un uomo di circa trent’anni.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i Carabinieri di Manfredonia, il branco avrebbe prima insultato la vittima per poi passare rapidamente alla violenza fisica. Il trentenne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni fino a essere scaraventato a terra. Anche quando l’uomo era ormai inerme, gli aggressori avrebbero continuato a colpirlo violentemente, soprattutto al volto e alla testa.
L’aggressione, avvenuta intorno alle 2 di notte nella zona compresa tra la villa comunale e il Castello svevo-angioino, avrebbe provocato conseguenze gravissime. La vittima ha riportato la frattura completa della mandibola, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico, oltre a numerose tumefazioni al volto e in varie parti del corpo.
Dalle indagini emergerebbe inoltre un ulteriore elemento inquietante: dopo il pestaggio, i tre avrebbero minacciato di morte il giovane aggredito per impedirgli di denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine.
10 commenti su "Manfredonia choc, massacrano un 30enne vicino al Castello: tre giovani ai domiciliari. “Se denunci, ti ammazziamo”"
Barbarie in città…
Waglio in questo paese non di capisce più niente. Ormai solo delinquenti e chep fresk, e i ragazzi per bene se ne vanno (e giustamente anche). Stann tott frket
“il braccialetto elettronico” cos’e’ una barzelletta?
Li devono mettere in galera 🤘🤘🤘
ci vuole il porto d armi per girare la sera in questa città
Alziamo la testa, basta con il capo chinato, denunciamo sempre !
Ci vorrebbe il braccialetto ELETTR…ICO al cervello, dopo avergli spezzato gam…be e bra…cce, e lasciarli su una sedia a rot…lla.
Oltre all’emergenza casa sussiste e da parecchio anche quello delle carceri.
In virtù di tale ultima deficenza si crea sempre do più il relativo affollamento ed il ricorso ai braccialetti… con tanti ringraziamenti di chi delinque con tanta facilità e spregiudicatezza.
Commissario prefettizio!
Le botte ci vogliono con la B grande….da renderli invalidi senza retribuzione….