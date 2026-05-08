Edizione n° 6060

BALLON D'ESSAI

VONGOLE MANFREDONIA // Manfredonia, riparte la pesca delle vongole: autorizzati tre motopescherecci fino al 10 giugno
8 Maggio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

SANSEVERESI RAPINA // Incastrati da una sosta in rosticceria: catturati i due sanseveresi dopo la rapina da 325mila euro a Ravenna
8 Maggio 2026 - ore  09:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, tensione davanti alla scuola “Lorenzo Maiorano”: insulti ai vigili durante i controlli sul traffico

PL MANFREDONIA Manfredonia, tensione davanti alla scuola “Lorenzo Maiorano”: insulti ai vigili durante i controlli sul traffico

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, un vigile urbano e una vigilessa sarebbero stati bersaglio di pesanti aggressioni verbali da parte di alcuni genitori presenti nella zona

Manfredonia. Mobilità per 4 nuovi agenti Polizia Locale: cambia il presidente della commissione

Polizia Locale Manfredonia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA. Tensione stamani, intorno alle 8:10, nei pressi della scuola elementare “Lorenzo Maiorano” di Manfredonia, dove gli agenti della Polizia Locale erano impegnati nelle consuete attività di controllo del traffico all’ingresso degli alunni.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, un vigile urbano e una vigilessa sarebbero stati bersaglio di pesanti aggressioni verbali da parte di alcuni genitori presenti nella zona, nei pressi del negozio situato vicino all’istituto scolastico. Alla base della tensione vi sarebbero questioni legate ai parcheggi e alla viabilità nell’area antistante la scuola.

“Qui ormai si ha paura. Non è la prima volta che avvengono queste prepotenze, tutto sotto gli occhi dei nostri figli”, dice una fonte.

Secondo la testimonianza raccolta, la situazione avrebbe rischiato di degenerare ulteriormente, creando forte preoccupazione tra genitori e cittadini presenti sul posto. L’episodio si sarebbe verificato davanti a numerosi scolari, in un orario particolarmente delicato per l’afflusso degli studenti.

La situazione è poi rientrata tra le parti, pacificamente.

5 commenti su "Manfredonia, tensione davanti alla scuola “Lorenzo Maiorano”: insulti ai vigili durante i controlli sul traffico"

  1. Che vergogna, che schifo 😱! Manfredonia sembra un città di frontiera del sudamerica anni fine 800! Intervenga il Presidente della Repubblica Mattarella! Indagare perché Manfredonia è ridotta così male e prendere seri provvedimenti!

  3. Il tizio che ha litigato e il padrone della strada,senza regole tutti i santi giorni va sanzionato h24 spero in un risvolto immediato nei sui confronti

  4. A Manfredonia c’è anarchia chi si alza prima il mattino comanda. Come succede in Colombia, nel Messico, nel Nicaragua, nello Yemen del Sud, nell’ ex Congo Belga, in Somalia e Libia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO