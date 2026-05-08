MANFREDONIA. Tensione stamani, intorno alle 8:10, nei pressi della scuola elementare “Lorenzo Maiorano” di Manfredonia, dove gli agenti della Polizia Locale erano impegnati nelle consuete attività di controllo del traffico all’ingresso degli alunni.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, un vigile urbano e una vigilessa sarebbero stati bersaglio di pesanti aggressioni verbali da parte di alcuni genitori presenti nella zona, nei pressi del negozio situato vicino all’istituto scolastico. Alla base della tensione vi sarebbero questioni legate ai parcheggi e alla viabilità nell’area antistante la scuola.

“Qui ormai si ha paura. Non è la prima volta che avvengono queste prepotenze, tutto sotto gli occhi dei nostri figli”, dice una fonte.

Secondo la testimonianza raccolta, la situazione avrebbe rischiato di degenerare ulteriormente, creando forte preoccupazione tra genitori e cittadini presenti sul posto. L’episodio si sarebbe verificato davanti a numerosi scolari, in un orario particolarmente delicato per l’afflusso degli studenti.

La situazione è poi rientrata tra le parti, pacificamente.