MANFREDONIA — Gli uffici utilizzati dalla società concessionaria C&C Srl per il servizio riscossione tributi saranno trasferiti temporaneamente dal Lungomare Nazario Sauro al Palazzo della Sorgente, in piazzale Alessandro Galli.

Lo ha deciso la Giunta comunale di Manfredonia con una delibera approvata il 6 maggio 2026, motivando il provvedimento con le criticità igienico-sanitarie riscontrate nei locali attualmente occupati.

Secondo quanto ricostruito nel documento, già nel 2025 le organizzazioni sindacali avevano segnalato problemi legati a infiltrazioni di umidità e crepe strutturali. Successivamente il Settore Lavori Pubblici avrebbe confermato la presenza di fenomeni di umidità di risalita capillare dalle fondazioni, indicando la necessità di svuotare completamente i locali per almeno sei mesi.

Anche lo SPESAL, il 24 aprile scorso, avrebbe rilevato infiltrazioni di umidità in diverse aree delle murature e dei soffitti.

Per garantire la continuità del servizio tributi, il Comune ha quindi deciso di spostare temporaneamente gli uffici della concessionaria e il front office in alcuni locali del primo piano del Palazzo della Sorgente.

Il trasferimento dovrà avvenire entro il 9 maggio 2026, mentre gli interventi di manutenzione e riqualificazione della sede di Lungomare Nazario Sauro dovranno essere conclusi entro il 30 settembre, salvo eventuali proroghe.

La decisione comporta anche il differimento dell’accordo con ARPAL Puglia relativo all’utilizzo di alcuni spazi del Palazzo della Sorgente, che entrerà in vigore solo dopo il completamento dei lavori di ripristino.

L’amministrazione ha precisato che il trasferimento sarà temporaneo e che gli uffici torneranno nella sede originaria una volta ultimati gli interventi.

A cura di Giuseppe de Filippo.