Edizione n° 6060

BALLON D'ESSAI

SLOT LIVE // RNG, Slot Live e Blockchain: l’evoluzione tecnologica delle slot online
8 Maggio 2026 - ore  18:30

CALEMBOUR

SANSEVERESI RAPINA // Incastrati da una sosta in rosticceria: catturati i due sanseveresi dopo la rapina da 325mila euro a Ravenna
8 Maggio 2026 - ore  09:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. “Una Festa della Mamma speciale alla San Giovanni Bosco Giordani”

SAN GIOVANNI BOSCO - GIORDANI Manfredonia. “Una Festa della Mamma speciale alla San Giovanni Bosco Giordani”

"Con ogni adozione abbiamo contribuito concretamente all’acquisto di cibo terapeutico per combattere la malnutrizione infantile"

Manfredonia. "Una Festa della Mamma speciale alla San Giovanni Bosco Giordani"

Manfredonia. "Una Festa della Mamma speciale alla San Giovanni Bosco Giordani"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Oggi la nostra scuola si è vestita di solidarietà per celebrare tutte le mamme insieme all’UNICEF.

Abbiamo avuto l’onore di ospitare la presidente Alfonsina De Sario, e Francesca Santamaria che con parole semplici e toccanti hanno raccontato a mamme e bambini l’importanza dell’operato UNICEF nel mondo: ogni giorno, un gesto d’amore per garantire salute, scuola e nutrizione ai più piccoli. E noi non siamo rimasti a guardare: ogni classe ha adottato la sua Pigotta, la bambola di pezza simbolo dell’UNICEF“.

Lo dice a StatoQuotidiano.it il dottor Fabio Egidio Di Bari. 

Con ogni adozione abbiamo contribuito concretamente all’acquisto di cibo terapeutico per combattere la malnutrizione infantile. Perché nessun bambino dovrebbe vedersi negato il diritto al cibo. Perché educare alla solidarietà è il regalo più bello che possiamo fare alle nostre mamme e ai nostri figli.
Grazie alla presidente De Sario, alla Dirigente Lara Vinciguerra, a tutte le mamme, ai docenti e ai nostri alunni per aver reso questa giornata indimenticabile”.

Manfredonia. "Una Festa della Mamma speciale alla San Giovanni Bosco Giordani"
Manfredonia. “Una Festa della Mamma speciale alla San Giovanni Bosco Giordani”

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO