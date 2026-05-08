Manfredonia. “Una Festa della Mamma speciale alla San Giovanni Bosco Giordani”

“Oggi la nostra scuola si è vestita di solidarietà per celebrare tutte le mamme insieme all’UNICEF.

Abbiamo avuto l’onore di ospitare la presidente Alfonsina De Sario, e Francesca Santamaria che con parole semplici e toccanti hanno raccontato a mamme e bambini l’importanza dell’operato UNICEF nel mondo: ogni giorno, un gesto d’amore per garantire salute, scuola e nutrizione ai più piccoli. E noi non siamo rimasti a guardare: ogni classe ha adottato la sua Pigotta, la bambola di pezza simbolo dell’UNICEF“.

Lo dice a StatoQuotidiano.it il dottor Fabio Egidio Di Bari.

“Con ogni adozione abbiamo contribuito concretamente all’acquisto di cibo terapeutico per combattere la malnutrizione infantile. Perché nessun bambino dovrebbe vedersi negato il diritto al cibo. Perché educare alla solidarietà è il regalo più bello che possiamo fare alle nostre mamme e ai nostri figli.

Grazie alla presidente De Sario, alla Dirigente Lara Vinciguerra, a tutte le mamme, ai docenti e ai nostri alunni per aver reso questa giornata indimenticabile”.