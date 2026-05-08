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Home // Cronaca // Omicidio Ciociola, il processo entra nel vivo: escluso ultimo teste della difesa. Verso confronto finale tra accusa e difesa

CIOCIOLA - RENDINA Omicidio Ciociola, il processo entra nel vivo: escluso ultimo teste della difesa. Verso confronto finale tra accusa e difesa

. Con questa decisione si è sostanzialmente conclusa la fase istruttoria legata ai testimoni difensivi, dopo le udienze già svoltesi il 17, 24 e 28 aprile e il 2 maggio scorso

Dall'ordinanza (1) OMICIDIO CIOCIOLA

Dall'ordinanza (1) OMICIDIO CIOCIOLA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – Prosegue davanti alla Corte d’Assise di Foggia il processo per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, l’agricoltore 59enne di Manfredonia ucciso nel marzo 2022 in un casolare di campagna in località Alma Dannata, nell’agro di Zapponeta.

Nel corso dell’ultima udienza è stato escluso l’ultimo teste indicato dalla difesa dell’imputato Giuseppe Rendina, 48 anni, di Trinitapoli. Con questa decisione si è sostanzialmente conclusa la fase istruttoria legata ai testimoni difensivi, dopo le udienze già svoltesi il 17, 24 e 28 aprile e il 2 maggio scorso.

La Corte ha quindi rinviato il procedimento al prossimo 5 giugno 2026, data fissata per la discussione delle parti processuali. In programma la requisitoria del pubblico ministero Matteo Stella, seguita dagli interventi delle parti civili e della difesa dell’imputato.

Al momento non sarebbe prevista la sentenza nella stessa giornata. È quanto lasciato intendere dal presidente della Corte d’Assise, anche se non vi sono ancora indicazioni definitive sui tempi della decisione.

Il procedimento aveva registrato nei mesi scorsi una significativa accelerazione impressa dal collegio giudicante, con la fissazione di più udienze ravvicinate finalizzate a completare l’escussione dei testimoni della difesa e chiudere la fase dibattimentale.

L'avvocato Francesco Le Noci, del foro di Foggia
L’avvocato Francesco Le Noci, del foro di Foggia

 

Il processo era ripreso dopo il rigetto dell’istanza di ricusazione proposta dalla difesa di Rendina, rappresentata dall’avvocato Francesco Paolo Ferragonio. La richiesta si fondava sul fatto che lo stesso collegio aveva già condannato l’imputato all’ergastolo nel procedimento relativo al duplice omicidio Cirillo. Secondo la difesa, tra i due processi vi sarebbero stati elementi di connessione probatoria, tra cui perizie balistiche, intercettazioni e interrogatori. La Corte d’Appello di Bari aveva però respinto l’istanza, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte d’Assise di Foggia.

Anche la successiva richiesta di sospensione del dibattimento in attesa del pronunciamento della Cassazione era stata rigettata. In quella circostanza il presidente Talani aveva ritenuto che interrompere il processo non fosse “né utile né opportuno”.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile i figli della vittima, Stefano e Anna Maria Ciociola, assistiti dall’avvocato Francesco Le Noci del foro di Foggia.

Sul fronte accusatorio, la Procura di Foggia sostiene che il movente del delitto sia riconducibile a questioni economiche. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Ciociola avrebbe prestato circa 60mila euro a Rendina nell’ambito di un progetto di investimento, utilizzando parte dei fondi ottenuti attraverso contributi pubblici e agevolazioni fiscali legate al periodo post-pandemia. Le richieste di restituzione del denaro e le difficoltà economiche dell’imputato avrebbero poi determinato, secondo l’accusa, la decisione di uccidere il finanziatore.

Rendina ha sempre respinto ogni addebito, professandosi innocente fin dall’interrogatorio di garanzia.

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