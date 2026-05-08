La prima sezione della Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna a 6 anni di reclusione per Anna Filomena Tolonese, 52 anni, originaria di Foggia e residente a Orta Nova, già coinvolta in un procedimento per usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

La donna, che si è sempre proclamata innocente, è accusata di aver concesso denaro a due compaesani applicando tassi ritenuti usurari tra il 280% e il 600% su base annua, e di aver successivamente avanzato richieste estorsive anche nei confronti dei familiari dei debitori. La sentenza di secondo grado non ha previsto alcuno sconto di pena, confermando l’impianto accusatorio del primo grado.

L’inchiesta era nata dalla denuncia della coppia di debitori, poi in parte ritrattata. Il 19 agosto 2023 un incendio doloso distrusse l’auto di uno dei due a Orta Nova, episodio che la vittima collegò alle presunte minacce ricevute per il pagamento del debito. Agli investigatori l’uomo aveva riferito che la donna avrebbe minacciato l’intervento della cosiddetta “Società foggiana” in caso di mancato pagamento, citando anche il fratello della donna, Raffaele Tolonese, indicato negli atti come estraneo al procedimento.

In una successiva audizione, però, i debitori hanno ridimensionato le accuse affermando: “sono rimasto senza soldi e sono andato a chiedere un favore, ma non posso dire che mi sono stati chiesti interessi. Gli ho restituito quello che mi è stato dato e stop, non posso dire che mi è stato chiesto di più. Perché uno che ti do, vuole il suo, non è che fa l’usuraio”. La ritrattazione è stata letta dal giudice come possibile conseguenza di timori di ritorsioni.

Secondo l’accusa, tra il 2021 e il 2023 la Tolonese avrebbe concesso 2100 euro in più tranche, pretendendo poi la restituzione di 5800 euro già versati senza considerare estinto il debito, accompagnando le richieste con pressioni e minacce. Tra queste, anche la richiesta ai genitori della debitrice di farsi carico del pagamento e la consegna di un libretto postale intestato a un familiare percettore di sussidi.

L’impianto accusatorio include anche l’aggravante del metodo mafioso, contestata per le presunte minacce di morte rivolte alle vittime e ai loro congiunti, evocando l’intervento della criminalità organizzata e la figura del fratello dell’imputata per rafforzare la pressione intimidatoria.

La difesa, affidata all’avvocato Paolo Ferragonio, ha invece sostenuto che si sarebbe trattato di un semplice prestito informale senza connotazioni estorsive, chiedendo l’esclusione dell’aggravante mafiosa e una riduzione della pena. Nessuna delle parti offese si è costituita parte civile.

Dopo l’arresto avvenuto il 26 settembre 2024, la donna si trova attualmente ai domiciliari. La difesa ha già annunciato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.