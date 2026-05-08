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FESTA SOCCORSO San Severo, scuole chiuse per la Festa del Soccorso

Il provvedimento riguarda tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale

San Severo, scuole chiuse per la Festa del Soccorso

Festa del Soccorso 2025 - Fonte Immagine: sanseverocitta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Politica // San Severo //

A San Severo martedì 19 maggio 2026 le scuole resteranno chiuse in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Soccorso, patrona della città e della diocesi. A stabilirlo è l’ordinanza n. 36 firmata dal sindaco Lidya Colangelo.

Il provvedimento riguarda tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale e prevede anche la sospensione del servizio di trasporto scolastico per l’intera giornata.

Alla base della decisione ci sono ragioni legate alla sicurezza pubblica, alla gestione della viabilità urbana e al grande afflusso di persone atteso in città durante gli eventi civili e religiosi in programma dal 16 al 19 maggio.

Il calendario della Festa Patronale comprende infatti spettacoli musicali, manifestazioni, fiere, fuochi pirotecnici e iniziative organizzate dal Comune e dal Terzo Settore, con appuntamenti che si protrarranno fino a tarda notte anche nella serata di lunedì 18 maggio.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, la presenza di stand fieristici, food truck, posteggi e strutture logistiche nelle principali vie cittadine potrebbe creare disagi alla circolazione e compromettere il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Determinante anche il concerto conclusivo della Festa Patronale previsto proprio il 19 maggio con l’esibizione di Fedez, evento che dovrebbe richiamare migliaia di persone in città.

“L’afflusso straordinario di spettatori, unito alla permanenza delle strutture logistiche dell’evento come palco, transenne e mezzi tecnici, rende necessario evitare ulteriori carichi di traffico e impegni organizzativi”, si legge nel provvedimento.

L’Amministrazione comunale ha inoltre tenuto conto delle segnalazioni arrivate da genitori e operatori scolastici riguardo alla prevedibile ridotta presenza degli studenti nella giornata successiva ai festeggiamenti patronali.

Per questi motivi Palazzo Celestini ha disposto la chiusura straordinaria delle scuole cittadine per martedì 19 maggio 2026.

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