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Home // Cronaca // Tentata aggressione a una docente in via Paolo Telesforo: allarme a Foggia

VIA TELESFORO Tentata aggressione a una docente in via Paolo Telesforo: allarme a Foggia

L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Le forze dell’ordine sarebbero state contattate dalla direzione scolastica del vicino istituto Notarangelo-Rosati

Viale Michelangelo, sicurezza a rischio: richiesta di semafori pedonali come in via Telesforo

Viale Michelangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Momenti di paura questa mattina in via Paolo Telesforo, nei pressi della filiale Banco BPM e del plesso scolastico Notarangelo-Rosati, dove una docente sarebbe stata inseguita e strattonata da un uomo con presunti intenti predatori.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai familiari, l’uomo — descritto come alto, corpulento, sulla cinquantina, calvo, con occhi azzurri e indosso un giubbotto scamosciato marrone — avrebbe tentato di sottrarle la borsa, inseguendola fino all’ingresso del vicino negozio di cucine Aran, dove la donna è riuscita a mettersi al sicuro.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Le forze dell’ordine sarebbero state contattate dalla direzione scolastica del vicino istituto Notarangelo-Rosati. Nel corso del colloquio telefonico, sarebbe inoltre emerso che il soggetto segnalato sarebbe già noto nella zona: secondo quanto riferito, altre due segnalazioni con lo stesso identikit sarebbero già pervenute alle autorità competenti.

Cresce quindi la preoccupazione tra residenti, commercianti e personale scolastico dell’area, particolarmente frequentata nelle ore di ingresso e uscita degli studenti.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di mantenere alta l’attenzione, evitare zone isolate e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali episodi sospetti o tentativi di aggressione.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità.

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