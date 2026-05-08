FOGGIA — Momenti di paura questa mattina in via Paolo Telesforo, nei pressi della filiale Banco BPM e del plesso scolastico Notarangelo-Rosati, dove una docente sarebbe stata inseguita e strattonata da un uomo con presunti intenti predatori.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai familiari, l’uomo — descritto come alto, corpulento, sulla cinquantina, calvo, con occhi azzurri e indosso un giubbotto scamosciato marrone — avrebbe tentato di sottrarle la borsa, inseguendola fino all’ingresso del vicino negozio di cucine Aran, dove la donna è riuscita a mettersi al sicuro.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Le forze dell’ordine sarebbero state contattate dalla direzione scolastica del vicino istituto Notarangelo-Rosati. Nel corso del colloquio telefonico, sarebbe inoltre emerso che il soggetto segnalato sarebbe già noto nella zona: secondo quanto riferito, altre due segnalazioni con lo stesso identikit sarebbero già pervenute alle autorità competenti.

Cresce quindi la preoccupazione tra residenti, commercianti e personale scolastico dell’area, particolarmente frequentata nelle ore di ingresso e uscita degli studenti.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di mantenere alta l’attenzione, evitare zone isolate e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali episodi sospetti o tentativi di aggressione.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità.