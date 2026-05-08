Paura nella tarda mattinata di oggi in zona Monticchio, in una traversa di viale Beccarini, dove una coppia di anziani è stata vittima di un tentativo di truffa fortunatamente non andato a segno. A raccontare l’accaduto, chiedendo di restare anonimo, è un familiare delle vittime.

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 12:30 con una telefonata arrivata al telefono fisso dell’abitazione. Dall’altra parte della cornetta un uomo che si è presentato come un maresciallo dei Carabinieri. Il truffatore avrebbe chiamato per nome e cognome il pensionato, informazioni facilmente reperibili attraverso un elenco telefonico, cercando subito di instaurare un clima di tensione e urgenza.

Con una scusa ben studiata, il falso militare avrebbe riferito all’anziano di essere coinvolto in un’indagine per un presunto furto avvenuto in una gioielleria. “Le dicevano che doveva presentarsi immediatamente in caserma altrimenti sarebbe stato denunciato”, racconta il familiare.

Durante la conversazione, il malvivente avrebbe tentato di ottenere informazioni sulla presenza di oro e preziosi all’interno dell’abitazione, arrivando poi a chiedere all’uomo di raccogliere gli oggetti di valore e portarli in caserma per essere fotografati e “scagionarlo” da ogni accusa.

A destare sospetti è stata la moglie dell’anziano che, ascoltando la telefonata, ha immediatamente contattato la figlia. Quest’ultima, compreso subito il pericolo, ha invitato i genitori a interrompere la chiamata. “Mio suocero però era come imbambolato, continuava a parlare con questo tizio”, riferisce ancora il familiare.

Pochi minuti dopo la fine della telefonata, alla porta dell’abitazione si sarebbe presentato un giovane con accento straniero che avrebbe dichiarato di essere lì “per ritirare l’oro”. L’uomo sarebbe riuscito persino a scattare una fotografia all’interno dell’appartamento prima di essere allontanato dalla donna che, intuendo definitivamente il raggiro, ha iniziato a urlare riuscendo a chiudergli la porta in faccia.

“Se non fosse intervenuta tempestivamente mia suocera probabilmente sarebbero riusciti ad entrare in casa e derubarli”, racconta ancora il parente.

Nonostante il tentativo fallito, i truffatori avrebbero continuato a telefonare sostenendo di essere veri carabinieri e invitando addirittura la coppia a contattare il 112 per verificare. Nel frattempo, l’anziano avrebbe anche fornito il proprio numero di cellulare.

Solo dopo un nuovo intervento della figlia, i due coniugi hanno deciso di staccare completamente il telefono fisso. Successivamente sono stati contattati i veri Carabinieri, che hanno consigliato di sporgere denuncia.

Grande lo spavento per la coppia, che ora vive con paura anche il semplice gesto di uscire di casa.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle truffe ai danni degli anziani, fenomeno purtroppo sempre più diffuso e messo in atto da persone esperte nel manipolare emotivamente le vittime. “Tutti pensano che non potrebbe mai capitare a loro – conclude il familiare – ma queste persone sono molto abili e riescono a confondere chiunque”.