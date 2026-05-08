In ogni epoca ci sono state forme di marketing strettamente relazionale con la tecnologia, dove con questo termine si indicano anche la scrittura e la stampa come canali promozionali più arcaici.

Con l’invenzione della radio e della televisione, nell’ultimo secolo abbiamo assistito a una rivoluzione tecnologica senza precedenti, accelerata ancora di più dalla nascita del cellulare e del Web.

Dal cellulare allo smartphone

La nascita del cellulare e la sua affermazione tra la fine del XX secolo e l’alba del Duemila, ha sicuramente cambiato il modo di percepire la pubblicità, non a caso sono nate nuove strategie e le migliori pratiche di marketing via SMS vengono utilizzate ancora oggi in qualsiasi settore.

Se con il cellulare e il pc le distanze si accorciano, con l’arrivo dello smartphone ogni spazio è praticamente annullato, il marketing digitale diventa sempre più veloce e affidabile, tanto che oltre al SMS Marketing, anche l’email marketing e le newsletter rappresentano strategie vintage che ancora oggi sono efficaci nella gestione dei piani promozionali operativi.

Il Web e il marketing multicanale attraverso i social

L’arrivo del Web come canale principale della comunicazione, non ha reso meno efficaci tecniche come i messaggi, anzi, questa strategia è stata integrata con i messaggi sui social, ma anche altre strategie.

I social network hanno completato le strade del marketing digitale, diventando la base operativa. Su Facebook trovano terreno fertile le piattaforme di marketplace come Amazon, eBay e poi tutte le altre, attraverso l’espansione di Youtube anche i video trovano grande spazio sul Web e nasce il marketing multicanale, che comprende tutti i canali per mettere in atto la strategia più adeguata di marketing digitale.

Quando Instagram e Tik Tok cominciano la loro scalata tra i social più usati di tutti i tempi, sono i video brevi come reel e stories a integrare il processo strategico della comunicazione, intanto mentre alcune strategie retro non smettono di dare i loro frutti, continuano a nascere nuovi metodi e canali.

Influencer marketing e automatizzazione

Oggi quando parliamo di influencer ci riferiamo a veri e propri professionisti del settore, che da qualche anno lavorano a partita IVA con dei codici Ateco specifici, quindi siamo lontani dai tempi (anche molto recenti) in cui si considerava l’influencer marketing come una strategia non professionale: tutt’altro.

Il motivo del grande successo di questa strategia è che ogni azienda, locale o ristorante, brand o singolo freelance possono scegliere facilmente quanto investire, affidandosi a nano, micro o grandi influencer, che lavorano in base al numero di follower che garantisce un certo tipo di raggio d’azione.

Facciamo alcuni esempi. Un piccolo ristorante, pub, negozio di alimentari e così via, si affida al micro influencer che garantisce la giusta visibilità in piccoli paesi e cittadine, un grande brand sportivo sceglierà un atleta di fama nazionale o internazionale.

E poi c’è l’automatizzazione, il machine learning dell’AI, che non ha mai tolto niente alle strategie di marketing digitale più retro, come l’email marketing, SMS Marketing, social marketing e così via, ma è diventato un supporto fondamentale per rendere il marketing multicanale più solido e ancora più efficace. (nota stampa).