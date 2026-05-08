Tragedia durante una partita di calcetto: muore a 29 anni Antonio Rinaldi

Doveva essere una serata di sport e spensieratezza tra amici, ma si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’Irpinia. Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata, è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre giocava a calcetto in una struttura sportiva di Calitri.

Il giovane si sarebbe sentito male nella serata di giovedì 8 maggio, durante la partita disputata insieme ad alcuni amici. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi e sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento d’urgenza.

Vista la criticità del quadro clinico, Antonio Rinaldi è stato trasportato in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove i medici hanno tentato per tutta la notte di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 29enne è deceduto nelle prime ore del mattino.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro delle comunità di Vallata e Calitri, lasciando sgomento e dolore tra amici, conoscenti e familiari. Antonio era molto conosciuto in paese e la sua scomparsa improvvisa ha suscitato profonda commozione.

Il giovane lascia la compagna e una bambina di appena un anno e mezzo. Numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio comparsi sui social, dove in tanti stanno ricordando Antonio come un ragazzo solare, gentile e legato alla famiglia.

Lo riporta Leggo.it