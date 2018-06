Di:

Manfredonia. L’Accademia Manfredonia è ormai una realtà consolidata non solo su Manfredonia ma anche in tutta la provincia di Capitanata, e a dimostrazione di ciò proprio il comunicato ufficiale Figc n.57 ha pubblicato la classifica di merito di tutte le scuole calcio del territorio Dauno e proprio l’Accademia si classifica al primo posto.

La conduzione societaria dei tre giovani sipontini Nico Mangano, Raffaele Collicelli e Peppe Ognissanti con ormai un bel bagaglio ricco di esperienza, e coadiuvati da uno staff di istruttori e dirigenti professionali con uno spiccato senso di appartenenza alla società, sono la marcia in più che dal 2014 ad oggi porta risultati positivi.

Ma la realtà odierna è che a Manfredonia l’Accademia è una istituzione, e molti tifosi spingono affinchè questo gruppo possa far ripartire il football nella città sipontina, proprio per la dimostrata professionalità.

Ma ritornando alle attività agonistiche, durante il ponte del 2 giugno l’Accademia è stata presente su più fronti da Terlizzi a Otranto (ciò per rimarcare l’ottima organizzazione che c’è dietro l’associazione) impegnati nel torneo del Salento e nel torneo Figc nella città dei fiori pugliese.

Per quanto concerne il settore giovanile, terminerà il campionato in fascia B con la categoria giovanissimi (rodaggio per la prossima stagione), e sabato 9 giugno sarà impegnata in casa del Torremaggiore.

L’8 Giugno si chiuderà una stagione sportiva ricca di sorrisi, soddisfazioni e risultati, e si chiude nel migliore dei modi alle 18.00 al Miramare (il tempio del calcio locale) dove ci saranno tutti i bambini e le rispettive famiglie. Ma è una chiusura per modo di dire, perché dal 17 giugno si riparte con il Summer Camp (le attività estive) che verranno svolte presso il Lido la Pineta e al Miramare.

Tante le novità per la prossima stagione: una su tutte è che oltre alle attività di scuola calcio l’Accademia si occuperà anche alle attività di scuola o meglio After school (dopo scuola) tutto questo in una nuova sede che sta prendendo forma in Via delle Antiche Mura 136, da dove partirà la nuova stagione a cominciare dal 3 agosto anche per le nuove iscrizioni.

Pertanto risultati positivi per questa giovane società, all’avanguardia sotto tutti i punti di vista, con il raggiungimento di obiettivi prefissati con grande abnegazione; e di questi tempi a Manfredonia, si tratta di un vero miracolo!.

