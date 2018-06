Foggia. “C’è gioco e gioco: contesto gioco d’azzardo in Italia”

Di:

Foggia. Gli operatori dell’informazione devono spesso riportare notizie di attualità e tra queste capita di dover parlare anche di giochi d’azzardo. Per esempio, quando si riferisce di interventi delle autorità a carico di un’attività di gioco o di provvedimenti di prevenzione o di regolamentazione da parte di un Comune o di una Regione. Se l’argomento è poco chiaro, il giornalista rischia inesattezze o resoconti incompleti per la scarsa conoscenza del contesto normativo ed economico in cui la singola notizia va inquadrata. Il seminario si pone quindi l’obiettivo di fornire le basi necessarie per analizzare con cognizione di causa i fatti di cronaca. Il seminario è già stato realizzato a Roma, Frosinone, Milano, Pavia, Bologna, Bari, Taranto, Viterbo, Bolzano, Trento, Genova, Savona, Palermo, Catania e Messina, suscitando parecchio interesse e registrando un alto tasso di gradimento.

I contenuti del seminario riprendono i temi trattati durante l’incontro sul gioco d’azzardo “C’è gioco e gioco” che il giornalista Giampiero Moncada aveva organizzato a Milano, a luglio 2014, al quale parteciparono come relatori operatori della lotta all’azzardo patologico, imprenditori e consulenti delle imprese del gioco legale, la Guardia di Finanza, il Consiglio nazionale delle ricerche.

èPoiché destinato a un uditorio di non addetti ai lavori, il seminario punta a fornire informazioni essenziali, ma verificabili, ed esposte con un linguaggio divulgativo: cosa si intente con l’espressione “gioco d’azzardo”? com’è organizzato il sistema che gli sta dietro? quali sono i ruoli dei diversi attori? cos’è che crea la dipendenza? e in che modo questa viene affrontata in Italia?

Il seminario, progettato espressamente per i giornalisti iscritti all’Ordine, sintetizza gli argomenti in cinque ore di formazione d’aula, durante le quali si alternano due docenti: Giampiero Moncada, giornalista specializzato e organizzatore dell’evento dello scorso anno, e Roberto Mollica, del dipartimento dipendenze dell’Ats (ex Asl) di Milano, esperto di prevenzione e terapia dell’azzardopatia.

Gli argomenti affrontati toccano, sia pure in sintesi, i vari aspetti della materia puntando a specificare le peculiarità e le differenze dei singoli giochi: il contesto giuridico, il contesto sociale, il contesto economico, le fonti informative, le dinamiche della dipendenza, le norme di legge e i regolamenti che regolano il cosiddetto “gioco pubblico”. Trattandosi di materia controversa, che suscita accese prese di posizione e difficoltà di dialogo, i contenuti sono basati su fatti oggettivi e non su opinioni o su posizioni di parte. Il seminario, quindi, è improntato al resoconto fattuale e non ideologico. Vengono fornite informazioni tecniche, basate su fatti circoscritti e non, piuttosto, tesi a favore del gioco d’azzardo né di condanna pregiudiziale.

Data

21 giugno 2018, Foggia