Gang dei furti agli anziani, 10 arresti

(ANSA) – BOLOGNA, 8 GIU – É in corso dall’alba a Ferrara e Reggio Emilia un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Ferrara e del Reparto Operativo provinciale, con la collaborazione di personale del 5/o Rgt Emilia-Romagna, del Nucleo Cinofili di Bologna e del Nucleo Elicotteri di Forlì, per l’esecuzione di una decina di ordinanze di custodia cautelare in carcere chieste dal pm Ciro Alberto Savino ed emesse dal gip Silvia Marini a carico di in gruppo criminale organizzato che compiva furti in abitazioni isolate ai danni di anziani che vivono soli e che venivano scelti dopo accurati e continui sopralluoghi e oltre agli arrestati compaiono negli atti altri due persone denunciate. (ansa)