Manfredonia, prima edizione festival Prima

Di:

Manfredonia, 08 GIUGNO 2018. Prima edizione del Festival P.R.I.M.A. I. a Manfredonia. A conclusione dell’anno scolastico e dei primi mesi di attività progettuali nelle scuole, ci sarà un momento di festa, confronto e riflessione il 10 giugno dalle ore 18 negli spazi esterni dei Centri Polivalenti per minori e diversamente abili “Matteo Tricarico” in via G. Di Vittorio 128/a a Manfredonia. All’evento parteciperanno famiglie, scuole, rappresentanti istituzionali coinvolti nella rete del progetto nazionale P.R.I.M.A.I, selezionato nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile.