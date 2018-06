Manfredonia. Melchiorre “Ancora attacchi alla Lega. Ragazzi del Collettivo basta bighellonare..”

Di:

Manfredonia, 08 giugno 2018. ”OGNI occasione è utile, per questi ragazzi, per attaccare la Lega e mettersi in mostra. Forse è quello che vogliono. Farsi pubblicità attraverso la Lega. Posso dire solo che finora sono stata moderata. Ho e abbiamo subito in silenzio. Ora pero’ basta: sono stata in Commissariato, presentero’ una denuncia, anche considerando che chi ci ha insultati ci ha messo la firma”.

Lo dice a StatoQuoidiano la dirigente provinciale di Foggia della “Lega con Salvini”, Patrizia Melchiorre, in seguito a uno striscione affisso all’esterno della sede locale della Lega, in via Maddalena. Uno striscione che, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo Governo targato M5S – Lega, recita “A razzisti e fascisti nessuna fiducia (Collettivo InApnea)“.

In passato, ma senza che fossero state apposte delle firme o rivendicazioni, all’esterno della sezione locale della Lega sono stati strappati dei manifesti , è stata imbrattata la targa in onore di Ermes Mattielli , e, nei giorni precedenti il comizio di Salvini a Manfredonia, è stato anche sporcato il manifesto relativo all’evento in piazza del Popolo.

“Invece di perdere il proprio tempo a scrivere striscioni per poi affiggerli all’esterno della sede – dice Melchiorre – potrebbero dedicarsi al prossimo, dedicare il proprio tempo a fare del bene agli anziani, ai ragazzi meno fortunati. E’ quello che cerco di fare io, facendo anche assistenza a due persone anziane. Fate qualcosa di concreto, cominciate a diventare grandi, impegnate il vostro tempo, basta bighellonare. Basta con le solite frasi. Forza, crescete”.

