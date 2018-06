Meteo Gargano, pioggia anche domani. Domenica sole

Di:

Bari, 8 giugno 2018. VENERDI’: mattinata in gran parte soleggiata sulle nostre regioni di Sud-Est, mentre al pomeriggio addensamenti in sviluppo sulle zone interne collinari e montuose daranno luogo a piovaschi o isolati temporali in locale sconfinamento ai versanti adriatici. Temperature in aumento con massime localmente superiori ai 30 gradi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti sud-orientali con mare tendente a mosso sul versante ionico, poco mosso l’Adriatico.

QUALCHE ANNUVOLAMENTO DI PASSAGGIO ED ISOLATI FENOMENI SUL SUD-EST, MEGLIO DA LUNEDI’: L’alta pressione viene a tratti disturbata da correnti umide in quota dai quadranti nord-occidentali. Ne consegue una fase all’insegna del tempo discreto tra Puglia, Basilicata e Molise con sole alternato a qualche nuvola di poco conto e possibilità di qualche locale fenomeno diurno venerdì sulla dorsale e occasionalmente su Molise orientale e Puglia adriatica. Sabato e Domenica ancora spiccata variabilità, specie nelle ore centrali del giorno con qualche rovescio o temporale pomeridiano, tendenza ad una fase più stabile da lunedì con sole prevalente e clima estivo. Temperature senza particolari variazioni con valori prettamente estivi.

fonte 3bmeteo.com