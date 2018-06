San Severo. Convocato il Consiglio comunale

Di:

San Severo. Ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, convoco il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 10,30 di mercoledì 13 giugno 2018 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di giovedì 14 giugno 2018, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

Annuncio interrogazione a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C. C.;

1. Interrogazioni a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C. C.;

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 1 del 28.02.2018, n. 2 del 01.03.2018, n. 3 del 22.03.2018, n. 4 del 23.03.2018, n. 5 del 29.03.2018 e n. 6 del 30.03.2018;

3. Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Approvazione Regolamento comunale;

4. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000;

5. Adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – Esame delle osservazioni e controdeduzioni in ordine ad esse – Art. 97 delle NTA del PPTR – Art. 11 comma 6 della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii.;

6. Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) finalizzato alla riqualificazione della Sub-Area d1.5 (ex distilleria), inerente la sistemazione degli spazi pubblici e la costruzione di fabbricati per attività commerciale e residenziale – Approvazione.