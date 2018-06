Sangalli. Bordo: “Proposta Elliot, Mise seguirà con attenzione la vicenda”

Di:

Manfredonia, 08 giugno 2018. “Ho chiesto al MiSE di continuare a seguire con grande attenzione la vicenda Manfredonia Vetro, anche alla luce della nuova proposta Elliot”. Lo afferma l’on. Michele Bordo dopo la notizia del rilancio dell’offerta di acquisto dello stabilimento di Manfredonia da parte del fondo d’investimento americano.

“Non entro nel merito della procedura d’acquisto, visto che siamo di fronte a due proposte molto importanti – continua Bordo – Mi preme però ribadire che la rioccupazione di tutti i lavoratori, il rifacimento del forno, gli investimenti tecnologici e la ripresa della produzione sono gli obiettivi assolutamente da raggiungere.

Ho trasmesso personalmente al MiSE l’interesse del territorio ad essere costantemente coinvolto nella procedura in atto d’acquisto degli impianti. La prospettiva della piena rioccuppazione e la ripresa di tutte le linee di produzione sono fondamentali.

In questi anni abbiamo lavorato per raggiungere questi obiettivi – conclude Bordo – È necessario continuare a fare ogni sforzo perché nessun lavoratore resti a casa e perché quell’impianto torni ad essere strategico per la Puglia e il Sud dell’Italia”.