“Giustizia per Donato”. La madre “Perché nessuno ha visto niente“?”

Di:

Cerignola, 08 giugno 2019. ”Ed è passato già un mese. Un mese che non entro in quel box e ti dico i miei continui “donà, donà, donà, donato”. È un mese che non ti inumidisco le labbra, che non ti accarezzo e che non ti riempio dei miei baci. È anche un mese che non canto la canzone di Clementino insieme a Marco, che Marco non ti fa ascoltare l’inno della juve. Io ci ho sperato sempre, fino alla fine, dicevo a mamma dai che ce la farà, dai che torniamo a casa… e poi tutto d’un tratto tutti i miei sogni, tutte le mie speranze… sparite!”.

Così il fratello di Donato Monopoli, 25enne di Cerignola deceduto l’8 maggio scorso a causa di una brutale aggressione avvenuta in un locale foggiano nell’ottobre 2018.

Per i fatti, sono indagati per omicidio aggravato dai futili motivi i foggiani Michele Verderosa e Francesco Pio Stallone, incensurati di 24 e 25 anni, accusati di aver picchiato Donato Monopoli la notte del 6 ottobre scorso sulla pista di una discoteca alla periferia di Foggia.

Come detto, Donato è morto l’8 maggio, sette mesi dopo l’aggressione, in cui è rimasto in coma, a causa delle gravi ferite riportare alla testa. I due indagati vennero subito arrestati per lesioni gravi. Poco dopo, però, ottennero i domiciliari e da qualche mese sono tornati in libertà con l’obbligo di soggiorno a Foggia. Il pm ha modificato l’imputazione da lesioni gravi in omicidio (https://www.fanpage.it/foggia-donato-morto-a-25-anni-dopo-rissa-in-discoteca-i-suoi-aggressori-indagati-per-omicidio/ – http://www.fanpage.it/)

“Nonostante tutto, io lo so che sei con me, che ridi per le cose che combino, ed io rido ripensando ai nostri stupidi litigi, e si quanto mi mancano! Vorrei averti ancora qui per abbracciarti, per dirti ti voglio bene, vorrei averti qui che mi dici “Ale studia, che da qui te ne devi andare, devi studiare”. Questo me lo hai detto anche a pranzo venerdi 5 ottobre e a ripensarci mi vengono i brividi. Le promesse si mantengono Donny, io la manterrò sempre! Perché tu per me sei un esempio di vita. Perchè io sono fiero di te. Infine ti dico grazie, grazie per tutto quello che hai fatto per me, grazie per avermi fatto conoscere delle persone speciali, soprattutto Miriam, che ormai è una sorella per me. Ora ti saluto Donà, so che stai organizzando qualcosa anchè lì, ti voglio troppo bene! Il tuo fratellino Ale❤”

Sabrina Monopoli “Nipotino mio è quasi passato un mese che non sei più con noi, più passano i giorni e più forte è il dolore la sensazione che provo e come un pugno nello stomaco che ti toglie il fiato fa troppo male, ma fa anche tanto male vedere negli occhi dei tuoi genitori e dei tuoi fratelli la tristezza e il dolore che stanno provando … purtroppo non ci sono parole per alleviarlo possiamo sono stare vicino a loro ma serve a poco sai l’unica cosa che ti chiedo amore mio e di dare tanta forza a loro e noi per riuscire a sopravvivere a tanto dolore e sono certa che lo farai .TI AMO amore di zia ❤️❤️❤️❤️❤️sei e sarai per sempre il mio BIG nipote!!!#giustiziaperdonato”