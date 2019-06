Grease: grande spettacolo al Mercadante di Cerignola

Di:

Cerignola – Tripudio di colori, entusiasmo, frizzante gioia di vivere nello spettacolo di fine anno della Scuola media “G. Pavoncelli” tenutosi mercoledì 5 giugno presso il teatro Mercadante.

In scena, Grease, il musical del 1978, diventato famoso negli anni 80, e che vedeva protagonisti John Travolta e Olivia Newton John.

Questa volta a calcare la scena, i ragazzi della Pavoncelli sapientemente guidati dalla professoressa Luisa Vasco, responsabile del progetto teatrale e autrice della sceneggiatura, coadiuvata dalle professoresse Caterina Bruno, Mary Falabella, Angela Novia.

I ragazzi sono stati davvero abili anche nei momenti critici nel finale dello spettacolo quando, a causa di un guasto tecnico, sono rimasti senza base musicale nelle scene cantate. Hanno saputo mettere a frutto creatività, capacità di improvvisazione e ottima resa nel far fronte agli imprevisti continuando a recitare e a cantare e animando così il pubblico in sala completamente rapito dalla loro solarità.

E tutto questo quasi a voler dare concretezza alle parole lette dai quattro giovani narratori all’inizio dello spettacolo “Credi in ciò che fai e sopra i passi tuoi non ritornare mai. […] Se ti eri perso, ti ritroverai. La via d’uscita è non fermarsi mai”.

L’obiettivo dello spettacolo e del progetto era stimolare ‘la ricerca della propria identità’ nella vita dei giovani. Un’identità che essi cercano per tanti motivi tra cui principalmente il desiderio di essere accettati e apprezzati; la necessità di non essere giudicati sulla base delle apparenze; il bisogno di vivere in un mondo diverso, un mondo senza pregiudizi e senza violenza; la volontà di credere nelle proprie forze e nella possibilità di realizzare i propri sogni a dispetto di ogni difficoltà.

A introdurre lo spettacolo, il dirigente scolastico Vito Panebianco che, prima dell’inizio del musical, ha provveduto a conferire il meritato riconoscimento ai ragazzi della scuola distintisi per aver conseguito premi in settori vari della cultura e dello sport nel corso dell’anno scolastico che volge al termine.

Nel finale, i ringraziamenti pregni di emozione e pathos che i ragazzi hanno rivolto alle loro insegnanti e al loro preside. E gli elogi del dirigente scolastico allo spirito di abnegazione delle professoresse e agli studenti.

Daniela Iannuzzi