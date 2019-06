La Riserva Marina Isole Tremiti compie trent’anni: atteso Ron

Di:

Ambiente, cultura, spettacolo, arte e musica si fondono per il trentennale della Riserva Marina Isole Tremiti, un forziere di bellezza e biodiversità apprezzato in tutto il mondo. Una ricorrenza importante che il Parco Nazionale del Gargano (Ente gestore della Riserva dal 1995, anno della sua istituzione), il Comune delle Isole Tremiti e il Ministero dell’Ambiente, hanno voluto celebrare degnamente con un fitto calendario di eventi. Il trentennale è stato organizzato in sinergia con le realtà del territorio che da anni lavorano per la tutela e la valorizzazione delle isole, come il Laboratorio del Mare Marlin Tremiti, la Pro Loco Isole Tremiti e la CDP Service e con il supporto di Regione Puglia, Puglia Promozione, WWF, Legambiente, Marevivo e Teatro Pubblico Pugliese.

L’evento, partito con un importante week-end di studio sulla biodiversità della Riserva Marina che ha visto coinvolti sub, professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Bari, vivrà il clou il 14 luglio, giorno dell’istituzione dell’Area Marina Protetta. Dopo un momento di confronto, durante il quale verranno presentati i risultati degli studi sul Corallo Nero finanziati dal Parco Nazionale del Gargano e dal National Geographic che ne ha prodotto anche un documentario, si darà spazio all’arte con una performance dal vivo sul tema plastic-free dell’illustratore e vignettista Fabio Magnasciutti (autore di sigle ed animazioni di programmi come ‘Che tempo che fa’, ‘Anno Zero’ e ‘Servizio Pubblico’) che sarà affiancato dall’illustratore satirico foggiano Umberto Romaniello. La serata del 14 luglio si chiuderà a San Domino con il concerto di RON, che tornerà a suonare nel nome e nel ricordo di Lucio Dalla con cui il cantautore, proprio alle Tremiti, ha condiviso intensi momenti di vita e di arte.

In attesa del 14 luglio, sulle isole già da questo week end si parte con un esclusivo workshop fotografico in barca a vela a cura di Brunella Fratini e con Erri De Luca, ormai ospite fisso della Rassegna letteraria Tremiti in Vita che porterà sull’arcipelago anche Paolo Giunnubilo (15 giugno) e Carlo Lucarelli (22 giugno).

Sarà proprio attraverso libri e canzoni che molti personaggi dello spettacolo si racconteranno grazie ad un’altra rassegna, ‘Caro amico ti dico…così mi racconto un po’. Tra gli ospiti gli attori Paola Minaccioni (3 luglio), Marco Bonini (7 luglio), Giovanni Esposito (23 luglio), Fabio Fulco (20 agosto), il co-conduttore de ‘La prova del cuoco’ Ivan Bacchi (27 luglio), il giornalista Pablo Trincia (2 agosto), autore del fortunato podcast ‘Veleno’ de ‘La Repubblica’, diventato un libro edito da Einaudi, il conduttore radiofonico Pippo Pelo (3 agosto) e il musicista e produttore discografico Charlie Rapino (8 agosto). Spazio anche alla risata con gli spettacoli del duo Dominik e Max (6 agosto), di Max Cavallari dei Fichi d’India (10 agosto) e di Uccio De Santis, alle Tremiti il 24 agosto con Antonella Genga e Umberto Sardella.

“Il gioco di squadra è sempre vincente – dichiara il vicepresidente del Parco Nazionale del Gargano Claudio Costanzucci – e questo evento lo dimostra più che mai. Le Isole Tremiti rappresentano una ricchezza per l’intero territorio. Grazie a questo fitto calendario di eventi, metteremo ancora più in luce le meraviglie naturalistiche di questo scrigno di biodiversità, favorendo allo stesso tempo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la ‘Settimana della cultura del mare’ in programma dal 15 al 21 luglio, con un importante workshop sul futuro dell’AMP Isole Tremiti (17 luglio), cui seguiranno escursioni in barca, attività didattiche per bambini e prove di immersione tra i 14 siti archeologici custoditi dal mare delle isole. In programma anche proiezioni di video che mostrano le bellezze dell’arcipelago, concerti multimediali e mostre fotografiche a cura del MAD (Memore audiovisive della Daunia).

“Il trentennale è un evento molto importante per le nostre Isole – aggiunge il Sindaco delle Isole Tremiti Antonio Fentini – diventate ormai di grande interesse sia a livello nazionale che internazionale. Per un compleanno del genere abbiamo dato vita con il Parco e il Ministero dell’Ambiente ad un calendario di appuntamenti che renderà ancora più appetibile il nostro arcipelago, accontentando tutti i gusti dei turisti che verranno a trovarci e coinvolgendoli in prima persona per tutto il periodo estivo”.

In occasione dei 30anni dell’Area Marina Protetta farà tappa alle Tremiti anche Goletta Verde, attesa sulle isole il 9 e 10 luglio. Nell’occasione verranno ripulite la pineta dell’isola di San Domino e alcune cale dell’arcipelago e sarà liberata una tartaruga Caretta Caretta catturata accidentalmente con rete da strascico nel tratto di mare tra Torre Mileto e le Tremiti. La tartaruga, salvata grazie alle cure dal centro di recupero “Tartanet” di Manfredonia, aveva ingerito diversi pezzi di plastica che le ostruivano il tratto digerente.

La pulizia dei fondali dalla plastica è affidata invece alle dieci giornate previste dalla campagna CleanUp realizzata ogni anno dall’Ente Parco grazie alla collaborazione di tutti i diving delle isole e dei tanti turisti sub che amano il mare. Le ricchezze sottomarine delle Tremiti possono essere percepite anche con altri sensi grazie ad ‘Albatros – progetto Paolo Pinto’ che ogni anno porta nel mare delle Tremiti tanti ragazzi non vedenti che agli inizi di settembre, supportati dalle guide sub formate proprio dall’Ente Parco, puliranno i fondali insieme a Vladimir Luxuria e al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Tra i festeggiamenti del 30ennale si inserisce anche il jazz internazionale del Tremiti Music Festival, organizzato per il secondo anno consecutivo a fine agosto, da Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese.