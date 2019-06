Di:

Foggia, 08 giugno 2019. Decaro, Lucci, Salvemini, Rossi, Bottaro, Canito: 6 sindaci delle città della Puglia, presenta Michele Emiliano, candidato sindaco Pippo Cavaliere per Foggia. È festa di musica e bandiere a piazza Cesare Battisti dove si celebra la chiusura della sua campagna elettorale. “Potessimo votarlo lo voteremmo tutti! La Puglia sarà nostra!” dice il presidente della Regione.

“Condividiamo un afflato, aiutare una persona perbene a diventare a diventare il rappresentante di una comunità”, ripetono i primi cittadini dal palco. Quando parla Decaro, é un’ode al sindaco e al suo ruolo: “Abbiate fiducia nei sindaci che ci mettono la faccia e il cuore. Loro non possono avere paura, non possono parlare alla pancia demagogicamente, devono parlare alla testa. Loro governano e devono ‘dividere’ perché non puoi accontentare tutti, e prima lo sanno i cittadini e meglio è”.

Il centrosinistra per Foggia vuole “una città che torni ai suoi antichi fasti”, spiega Emiliano appena arrivato.

fotogallery Paola Lucino