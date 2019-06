Landella al centrosinistra: “Giù le mani da Foggia”. La folla: “Chi non salta è barese”

Di:

Foggia, 08 giugno 2019. Il comizio di Franco Landella ha di fronte a sé il pubblico più numeroso visto in questi mesi di campagna elettorale, cominciata molto presto rispetto alle precedenti, a marzo. Comizio atteso, dato che nell’isola pedonale non aveva mai raccolto i suoi nel primo turno, scegliendo la periferia. La folla occupa tutta piazza Giordano e interseca la svolta verso piazza Battisti dove il presidente della Regione Michele Emiliano, e altri sindaci pugliesi, sostengono Pippo Cavaliere. Non sono mancate le frecciatine a quelli che “parlano un po’ più in là” nello spazio di qualche metro d’asfalto.

Ci sono i vertici di Forza Italia, della Lega, di Fdi, dell’Udc a declamare dal palco, il consigliere regionale Giandiego Gatta, il neoeletto eurodeputato Andrea Caroppo. La gente espone i cartelli di “E’ viva Foggia”. Si comincia con l’inno d’Italia, la voce del candidato che racconta Foggia e la sua storia, secondo uno stile di anticipo all’ingresso sul palco della “star”, caratteristico di tutti i comizi alle comunali 2019.

D’Attis: “Andiamo a riprenderci la città”

Il concetto è: “Cacciare il centrosinistra dalla città, di cui ha nostalgia, e poi dalla Regione, andiamoci a riprendere ciò che ci spetta”. L’esortazione di Mauro D’Attis, coordinatore regionale di Forza Italia. Giandonato La Salandra, coordinatore di Fdi: “Landella ha vinto le primarie del centrodestra mentre Cavaliere non ha il coraggio di dire il partito a cui appartiene. Qualcuno ha sviluppato questa campagna denigrando Fdi, io non mi vergogno della mia storia, ho le mani o pulite”.

Ph Paola Lucino



“Debiti, aziende e strade”

Landella, dopo qualche perifrasi, dice al centrosinistra:“Giù le mani da Foggia!” anche perché il sindaco uscente ritiene che nelle nomine “si abbia una predilezione per personalità che sono di Bari e non di Foggia.” Parla del debito lasciato dalle precedenti amministrazioni, dei debiti fuori bilancio, “zavorra che pesa sui nostri figli”, della seconda stazione, del teatro Giordano riaperto. Insomma, come in un nastro, scorre tutto il grande fiume degli argomenti dibattuti in questi mesi in tv, sui media, sui social, nei comitati. “Abbiamo ridato vita a questa città, riacceso l’albero di Natale, rifatto la festa patronale dopo un vuoto di dieci anni. E non abbiamo fatto porcherie, non ho messo le mani nelle tasche dei cittadini”.

Esalta le opere pubbliche portate in città per 110 milioni di euro, i 27 km di piste ciclabili e dei “marciapiedi che da ciò verranno recuperati, cioè quei marciapiedi dissestati un pericolo per tutti, in particolare per gli anziani, contro i 15 km di strade piene di buche lasciate dal centrosinistra”. Per le municipalizzate “si era sul punto di portare i libri in tribunale”. Su Emiliano note teatrali: “E’ un attore che vuole fare il comico, ma è tragico perché ha messo una pietra tombale sul Gino Lisa dopo aver posto la prima pietra”.

Saluta i cari amici: “E’ stato emozionante, siete fantastici, grazie per l’affetto”. La folla risponde: “Chi non salta è barese”, Frano Landella fa cenno con la mano che il coro può continuare. Dopo, il concerto di Fausto Leali. Gli strumenti sono già sul palco.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 08 giugno 2019