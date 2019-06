Manfredonia. La Cosap esagerata

Di:

Manfredonia, 08 giugno 2019. L’AUMENTO sproporzionato della Cosap, la tariffa comunale sull’occupazione di aree pubbliche, non si limita a colpire i soli destinatari di quella tariffa comunale, ma può innescare una reazione a catena che coinvolge la sopravvivenza delle stesse attività commerciali con conseguente disoccupazione del personale addetto. Insomma, una ulteriore grave minaccia alla stabilità economica e dunque sociale della città già fortemente minata da tutta una serie di provvedimenti-capestro lasciati dalla amministrazione mandata a casa poco più di due mesi orsono.

La PROSPETTIVA niente affatto peregrina ma del tutto reale come già adombrata dalle associazioni di categoria, è stata formalizzata dall’associazione culturale e politica “Manfredonia Nuova” con una lettera inviata al commissario prefettizio al comune di Manfredonia, al prefetto di Foggia, al presidente della Corte dei conti.

“È evidente che l’incremento del 300 per cento sulle tariffe 2018, per un introito complessivo per l’Ente, che passa da 300.000 a 900.000 euro non potrà essere sopportato dalla gran parte delle categorie interessate; per non parlare di quelle che svolgono la propria attività solo durante il periodo estivo e subiranno un vero e proprio salasso per l’anno intero”.

UNA MANOVRA finanziaria sconsiderata conseguente – ricorda Manfredonia Nuova – al ricorso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui è stata costretta a ricorrere l’amministrazione Riccardi per cercare di sanare la debitoria riscontrata nei bilanci comunali. Una manovra peraltro del tutto surrettizia. “L’obiettivo di inserire nel Piano di rientro pluriennale – osserva MN – un incremento di 600.000 euro quale maggior gettito del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, in realtà era solo una finzione resa al solo scopo di far quadrare i conti e ottenere una dilazione decennale del risanamento dei conti. Una finzione – si rileva – che non crea sconcerto solo negli esercenti di attività di commercio, ma in tutta la città, giacché i molti esercizi che chiuderanno determineranno un impoverimento dell’offerta turistica ed un notevole aumento della disoccupazione senza raggiungere l’obiettivo che l’ente si prefigge visto l’abnorme aumento”.

MANFREDONIA NUOVA prospetta una possibilità per : quella di . Il suggerimento è quello di “ridimensionare l’aumento della Cosap individuando altre risorse sostitutive o riducendo la spesa”.

Michele Apollonio