Tutto pronto per la 9°CorriMonte

Monte Sant’Angelo. Meno di due mesi alla 9°CorriMonte, il tradizionale appuntamento del primo sabato di agosto a Monte Sant’Angelo. Quella che doveva essere solo una gara podistica è diventata qualcosa di molto altro, riuscendo a calamitare nel centro garganico migliaia di persone che complice l’accoglienza e il calore riservato dai Montanari, l’organizzazione impeccabile messa in campo dal “Gruppo Podistico Monte Sant’Angelo” aspettano da un anno all’altro l’evento. Uno degli elementi fondamentali della crescita della CorriMonte è il percorso, 10 km con due passaggi davanti la Basilica dell’Arcangelo, il passaggio nel Centro Storico e la picchiata in discesa di 3 km verso l’Abbazia di Pulsano, e poi altre 3 km di salita, in vista del traguardo, per chi può in discesa c’è la possibilità di ammirare il paesaggio garganico e il mare, nel golfo di Manfredonia. La macchina organizzativa della gara si va sempre più perfezionando grazie al costante lavoro di Raffaele Rinaldi Presidente del Gruppo Podistico Monte Sant’Angelo che sta coinvolgendo le diverse associazioni montanare nella riuscita dell’evento, solo nella passata edizione i volontari coinvolti erano 150 senza dimenticare la Polizia Locale e i Carabinieri.

Importante è il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Anche per l’edizione 2019, il programma prevede le gare giovanili che anno aperto e animato la manifestazione, con 300 bambini e ragazzi e la gara competitiva di 10 km valida come tappa del circuito provinciale CorriCapitanata2019, oltre ad una non competitiva sempre sulla distanza di 10km. Anche in questa edizione sarà ricordato con

il “Memorial Vito Prezioso” atleta montanaro prematuramente scomparso quattro anni fa a seguito di una lunga malattia. L’appuntamento è per sabato 3 agosto, per tutte le info basta seguire la pagina facebook della manifestazione: 9° CorriMonte.