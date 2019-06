Di:

Una volta, dopo che era stato celebrato il matrimonio, si andava al ristorante. Oggi sono sempre più di moda altre soluzioni. Si tende ad affittare una villa, un castello o una cascina (pardon: una location) e a chiedere ad una società di fare il servizio di ristorazione (pardon: di catering o di banqueting, che suona meglio). Suona invece peggio, ma in fondo è così, dire che in questi casi il pranzo o la cena nuziale diventa spesso un triangolo con tre attori: gli sposi, il proprietario della location e la società che gestire catering o banqueting. Il primo di questi attori dovrà mettere nero su bianco con gli atri due gli estremi della fornitura del servizio. E, non avendo avuto di solito un’esperienza precedente, ci si chiede: in vista del ricevimento per il matrimonio come compilare il contratto?

FONTE www.laleggepertutti.it