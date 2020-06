Accademia Manfredonia, scuola calcio: due mensilità gratuite

Manfredonia, 08 giugno 2020. Il consiglio direttivo dell’accademia rende noto che, in riferimento al periodo in cui non è stato possibile svolgere l’attività didattica di scuola calcio, ovvero dal giorno 11 marzo 2020, per cause di forza maggiore (emergenza covid-19) estranee alla società, dopo un’approfondita analisi e con un grande senso di responsabilità, scrupolo e coscienza, ha ritenuto congruo riconoscere a ciascun iscritto un buono pari a due mensilità da utilizzare nella prossima stagione sportiva 2020/2021.

Il buono è stato determinato in via equitativa in considerazione di molteplici fattori e non secondo un calcolo meramente proporzionale al tempo di mancata fruizione delle attività.

La società ci tiene a chiarire, infatti, che l’organizzazione di un ciclo annuale di scuola calcio comporta numerose spese di carattere fisso, come i canoni di locazione di una sede, gli oneri tributari, costi di assicurazione e di tesseramento, iscrizione ai tornei e campionati, attività di segreteria, rimborso istruttori-tecnici, trasporto, utilizzo strutture sportive, etc…

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla ripresa delle attività.

Accademia comunicazione