, 08 giugno 2020. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte diha dichiarato inammissibile il ricorso di un 63enne di Manfredonia, che, che aveva “rigettato l’istanza con cui” il ricorrente “aveva chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione inflittagli con la sentenza del, resa in data 22 giugno 2018, per il reato di bancarotta. Secondo il Tribunale, il condannato non era meritevole della concessione della chiesta misura alternativa nonché della detenzione domiciliare. Egli non solo non aveva prestato alcuna collaborazione, ma aveva, ancora più a monte, impedito ai servizi sociali di approfondire la sua situazione personale, non presentandosi ad uno degli incontri convenuti ed esprimendo perplessità sulla necessità di mantenere in futuro contatti con l’U.E.P.E. Con il suo atteggiamento aveva dato dimostrazione di non essere in grado di osservare gli obblighi e le prescrizioni imposte dalla misura e di non avere ancora iniziato il necessario processo di revisione critica. Infine, proseguiva il Tribunale, non aveva proposto un progetto di vita a sostegno del richiesto affidamento, dichiarandosi indisponibile a svolgere attività di volontariato o di riparazione sociale“.

Contro l’ordinanza in questione, l’uomo, per il tramite del difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per cassazione.