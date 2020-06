Foggia, 08 giugno 2020. “I ricorsi sono inammissibili siccome generici e comunque manifestamente infondati“. Con ordinanza di recente pubblicazione (ma udienza relativa al Febbraio 2020), la Corte diha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Ciro Francavilla, nato a Foggia il 13.09.1974, Giuseppe Francavilla, nato a Foggia il 06.11.1978, contro una sentenza del 24 maggio 2018 della Corte d’Appello di Bari.

Il ricorso. I citati Francavilla avevano presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari con la quale, “in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia emessa in data 3.3.2017“, era stata “revocata la liquidazione del risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da determinarsi invece all’esito di separato giudizio e confermata la condanna nei loro confronti alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ciascuno“.

“Deducono i ricorrenti, la violazione di legge ed il vizio di motivazione (..) relativamente alla conferma della responsabilità degli imputati in relazione al reato di danneggiamento ed alla condanna alla refusione delle spese in favore della parte civile”.

La Cassazione “Corte territoriale ha ritenuto sussistente responsabilità degli imputati, a titolo di concorso con altre persone rimaste sconosciute per il danneggiamento dell’auto” di un cittadino. “Non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati, a titolo di concorso con altre persone rimaste sconosciute per il danneggiamento dell’auto del (..)”. “Sul punto immune da censure si presenta la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto la responsabilità concorsuale nel fatto in questione sulla base del rilievo che l’intervento di ulteriori soggetti era stato richiesto proprio da Francavilla Ciro con un gesto, mentre era iniziato il pestaggio del (..) ad opera degli stessi Francavilla. Tale gesto assume la valenza di ‘ordine’ agli altri soggetti che materialmente operavano il danneggiamento al fine di portare a compimento l’aggressione fisica al (..) e nel contempo ai suoi beni nell’ottica di un’attività di gruppo, all’evidenza condivisa da tutti“.