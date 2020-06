Determinazione pena per il reato continuato, rigettato ricorso di Giuseppe Trisciuoglio

, 08 giugno 2020. “Non sussiste, infine, alcuna incongruenza nel trattamento sanzionatorio riservato all’odierno ricorrente rispetto ai concorrenti nei medesimi reati satellite ed in particolare rispetto a Trisciuoglio Federico“.

Con sentenza di recente pubblicazione (udienza del 25 maggio 2020), la Corte di Cassazione di Roma (Prima Sezione Penale, Presidente Mariastefania Di Tomassi) ha “rigettato” il ricorso proposto da Giuseppe Trisciuoglio, Foggia 05.03.1977, contro “un’ordinanza dell’08/11/2019 della Corte d’Appello di Bari che “in accoglimento dell’istanza avanzata nell’interesse dello stesso Giuseppe Trisciuoglio, aveva dichiarato avvinti dal vincolo della continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Bari rispettivamente in data 13 aprile 2018 e 16 ottobre 2015 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena unitaria complessiva in anni 10 mesi 2 di reclusione ed euro 3.300,00 di multa“. Così determinata “- pena base per la violazione più grave, individuata nel reato di estorsione aggravato (..) oggetto della sentenza del 16 ottobre 2015, anni 7 mesi 2 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; – aumento per i reati satellite oggetto della sentenza del 13 aprile 2018 anni 3 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa”.

Contro la citata ordinanza della Corte d’Appello di Bari, “il Trisciuoglio, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Ettore Censano, aveva proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denunzia vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per il reato continuato“.

Il Collegio della Cassazione ha ritenuto “che il ricorso sia sotto ogni aspetto quantomeno infondato”.

