Di Fonso “L’istituto Metropol chiude: 50 guardie giurate rischiano di finire in strada”

, 08 giugno 2020. “Una sentenza della cassazione e la revoca della licenza faranno chiudere e metteranno fine allo stesso istituto di vigilanzail prossimo 15 giugno, salvo qualche breve proroga”. Lo dice in una nota il Segretario Provinciale dell’Usppi di Foggia, Massimiliano Di Fonso.

“Mentre si sta definendo negli appalti della pubblica amministrazione il passaggio delle maestranze presso altri istituti di vigilanza, nelle aziende private con commessa Metropol tutto è in alto mare, e circa cinquanta lavoratori rischierebbero di finire in mezzo alla strada nel giro di qualche settimana, poiché la Metropol smetterà di esistere come istituto di vigilanza non oltre il 30 giugno prossimo. L’Usppi sindacato maggiormente rappresentativo all’interno dell’istituto di vigilanza, lancia l’allarme sulla reale possibilità di perdere cinquanta posti di lavoro, poiché le commesse private gestite da metropol non sappiamo a chi saranno affidate e soprattutto come”.

“Non possiamo permettere ulteriori perdite occupazionali, ci sono lavoratori che hanno una anzianità superiore ai venti anni e rischierebbero di finire per strada se non riusciamo prima ad arginare la vertenza. Per questo il sindacato Usppi ha lanciato un appello al Prefetto di Foggia affinché convochi un tavolo di concertazione al fine di evitare il peggio, la perdita di posti di lavoro”, dice Di Fonso.

“Ricordiamo che la metropol è un istituto di vigilanza foggiano, commissariato per via della debitoria nei confronti dello Stato, e sotto concordato preventivo dove già centinaia di lavoratori vantano crediti per migliaia di euro da più di tre anni, pertanto non vorremmo arrivare dopo al danno, anche alla beffa. L’Usppi nel frattempo dichiara lo stato di agitazione di tutto il personale Metropol con anche eventuali iniziative di protesta al fine di tutelare il lavoratori e le proprie famiglie”, conclude Di Fonso.