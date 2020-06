Droga, resta in carcere 57enne di Manfredonia

, 08 giugno 2020. “Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato“. Con sentenza di recente pubblicazione (udienza riferita al 15 maggio 2020), lasi è espressa sul ricorso proposto da Cosimo Damiano Vairo, nato a Manfredonia l’11 giugno 1962, contro “l’ordinanza del 29 agosto 2019 del Tribunale della Libertà di Bari, chein funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.” dal citato Vairo contro “l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 31 luglio 2019 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990”.

Cronologicamente, il citato Vairo è “uno dei due sipontini coinvolti nell’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Barletta che hanno dato esecuzione, nelle prime ore dell’8.8.2019, a 7 ordinanze di custodia cautelare di cui 4 in carcere e 3 ai domiciliari, nei confronti di soggetti esponenti di organizzazioni criminali operanti in Barletta e nel Gargano, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”.