Foggia, auto travolge ragazzino in bici: 13enne in ospedale

Incidente poco fa in viale Europa a Foggia. Un ragazzino in bicicletta è stato travolto da un’auto in corsa. Secondo quanto accertato, la bicicletta è sbucata sulla direttrice sorprendendo l’automobilista, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. L’urto è stato violentissimo: il ragazzino, foggiano di 13 anni, ha battuto con la testa sul parabrezza dell’auto, infrangendolo. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 con automedica. Il ragazzino è stato poi trasportato in ‘codice 3’ al pronto soccorso cittadino, per gli esami del caso.