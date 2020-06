Giovanni Riontino dice basta “Gravi offese come imprenditore, padre ed ex sindaco: ho querelato”

, 08 giugno 2020. “Non avrei mai voluto scrivere quanto di seguito poiché sono un convinto sostenitore che i processi vadano svolti nelle aule dei Tribunali e non sui media, tuttavia mi vedo costretto a difendere la mia persona dalle vili accuse che in queste ore mi stanno piovendo addosso” da un consigliere comunale di. Lo dice in una nota il sig., imprenditore del centro del Basso Tavoliere, già primo cittadino del Comune di Zapponeta.

I fatti. “In primo luogo – dice Giovanni Riontino a StatoQuotidiano.it – , consta sottolineare come quest’ultimo, mediante l’uso di facebook abbia rivolto nei miei confronti gravi offese, offendendomi nella mia qualità di imprenditore, di padre di famiglia e quale ex amministratore della città di Zapponeta. Ebbene, di siffatte frasi diffamatorie ho già dato ampio mandato al mio legale di fiducia affinché predisponga atto di querela”.

L’aggressione. “Invece, per quanto concerne l’accusa di averlo aggredito fisicamente, qualora ce ne fosse il bisogno, grido la mia totale innocenza. Quella sera ad essere stato attaccato, è stato il sottoscritto; mi sono solo difeso ed ho cercato di salvaguardare la mia incolumità fisica”. “Anche per tali accadimenti sporgerò, nei prossimi giorni, formale denuncia contro il predetto soggetto, il quale dovrà rispondere anche del delitto di calunnia. A riscontro della mia versione vi sono i certificati medici rilasciati dalle strutture sanitarie. Appare chiaro, quindi, come l’intento di questa persona, con la pubblicazione di alcune foto, era quello di creare attorno a me un puerile linciaggio mediatico e politico e attrarre a sè il maggior clamore possibile. Nondimeno rincresce notare come questo obiettivo sia miseramente fallito”.

“La mia famiglia sta vivendo giorni di angoscia”. “Spero di riuscire, quanto prima, in un processo a dimostrare la mia estraneità rispetto alle accuse ricevute e ridare la giusta serenità alla mia famiglia che sta vivendo giorni di angoscia per quanto accaduto”, conclude Riontino nella nota inviata.