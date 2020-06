Bari, 08 giugno 2020. “Nella giornata di ieri Emiliano, oltre a cantare ‘Buonanotte Fiorellino’ dalla Venier a Domenica in, ha scritto sulla sua pagina Facebook che la Sanità pugliese è stata promossa a pieni voti dal Mef e dal Mis. Per avvalorare la sua tesi ha linkato un articolo del quotidiano sanità (https://bit.ly/2Yp05BN), peccato che dalla lettura si evince chiaramente che la Puglia ha raggiunto, al massimo, una sufficienza sulla scorta dei dati del 2017. Leggendolo meglio si potrà notare che, addirittura, sulla parte ospedaliera e della prevenzione ha raggiunto un punteggio più basso delle dieci ragioni bocciate. Sulla parte distrettuale sono stati bravissimi a nascondere la verità, tutti noi sappiamo, infatti, che il cosiddetto territorio, sempre disegnato e mai finanziato, è stato desertificato alla faccia della prossimità e dell’integrazione con la rete ospedaliera”.

Lo dice in una nota del consigliere regionale Mario Conca.