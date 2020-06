Il cerignolano Michele Romano candidato alle prossime elezioni regionali

Il gruppo che si riconosce nei valori e nelle politiche di Italia in Comune è certo che la scelta sia stata quella giusta e che la candidatura di Romano possa contribuire al successo elettorale di una proposta che si riconosce soprattutto per l’impegno concreto, partendo proprio dai bisogni e dalle necessità delle realtà locali. Bisogni e necessità che sapranno essere rappresentati al meglio da Michele Romano.

“Ringrazio tutti gli amici che hanno chiesto di candidarmi – è il commento del medico – Non è nelle mie abitudini attribuirmi ruoli di protagonismo sterile. Nel corso degli anni di impegno politico ho cercato sempre di lavorare per il bene collettivo ed anche in questa sfida avrò come unico obiettivo quello di rappresentare la mia terra di origine dove lavoro e vivo con la mia famiglia e che vorrei fosse sempre migliore. Sono certo, – conclude Romano – che questa esperienza, insieme a tanti amici, sarà determinante per la vittoria del centrosinistra e del presidente Emiliano, il quale in questi anni non solo ha lavorato bene, non ultima la gestione dell’emergenza per la pandemia da coronavirus, ma ha rappresentato al meglio le istanze di tutti i territori. Con lui e con Italia in Comune, Cerignola avrà una rappresentanza finalmente fattiva in seno al prossimo Consiglio regionale. Adesso non resta che lavorare tutti insieme per il bene della nostra città e della Capitanata”.

Foggia, 08 giugno 2020., medico e dentista di Cerignola, sarà il candidato della lista Italia in Comune, nella coalizione di centrosinistra con il presidente Michele Emiliano, in rappresentanza del proprio territorio, alle prossime elezioni regionali. Romano è stato indicato dai vertici regionali e provinciali del movimento civico nazionale non solo per la sua professionalità in campo medico, che ne fa punto di riferimento per molti cittadini, ma anche per l’esperienza politica maturata in oltre venticinque anni di impegno. Un impegno che a più riprese lo ha visto protagonista della vita pubblica cerignolana come consigliere comunale ed assessore. Inoltre, Romano, è stato negli anni animatore di molte attività di volontariato ed associativo. Attività che si sono caratterizzate in azioni di sostegno in favore dei soggetti meno abbienti.